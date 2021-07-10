Снижко: Футбол в Закарпатье очень популярен. Это здорово, что Минай снова будет в УПЛ

После отказа "Олимпика" от выступлений в чемпионате УПЛ, вакантное место в элите вероятно займет " Минай " – неудачник минувшего сезона.

Хавбек Александр Снижко, защищавший цвета "Миная" минувшей весной, рассказал, где он собирается продолжить карьеру.

"У меня контракт с "Минаем" закончился 30 июня. После вылета закарпатцев из класса сильнейших, решил трудоустроиться в другой команде. Предложений хватало, преимущественно, из Первой лиги. Однако в переговорном процессе я не форсировал событий, как будто чувствовал, что может произойти непредвиденное.

Когда несколько дней назад мне позвонил главный тренер "Миная" Василий Кобин и сказал, что, скорее всего, команда снова будет выступать в элите и предложил вернуться, то я долго не раздумывал.

Вскоре оказался в тренировочном лагере "Миная", а вчера уже сыграл в спарринге с "Мункачем". Конечно, принимая во внимание, какой большой популярностью пользуется футбол в Закарпатье, это здорово, что регион снова будет представлен в УПЛ. Хотя уже была возможность убедиться, что "Минаю" нужно серьезно усилиться. Уверен, что это отлично понимает и тренерский штаб. Уровень Премьер-лиги повыше, чем Первой. Мне же необходимо постараться качественно выполнять свои обязанности и заслужить подписание нового контракта с "Минаем", - сказал Снижко.