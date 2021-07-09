Официально: Динамо арендовало у московского ЦСКА форварда Шкурина

Киевское Динамо объявило об аренде форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина.

Аренда 21-летнего белорусского форварда рассчитана на один сезон – до лета 2022 года. Также у киевлян будет право выкупа игрока.

Отмечается, что в субботу 10 июля он отправится с бело-синими на второй подготовительный сбор в Швейцарию.

Шкурин выступает за ЦСКА с января 2020-го, но не имеет места в основном составе. В общей сложности на его счету 3 гола в 19 матчах за москвичей. Кроме того, Илья забил 20 голов в 37 матчах чемпионата Беларуси, где выступал за три клуба.

Помимо спорта, Шкурин известен своей активной гражданской позицией. Летом 2020-го он отказался выступать за сборную Беларуси, пока страной руководит Александр Лукашенко. В отместку федерация исключила его из команды.