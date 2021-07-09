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Официально: Динамо арендовало у московского ЦСКА форварда Шкурина

Премьер-лига
Обновлено
(5 голосов)

Аренда на один сезон

Официально: Динамо арендовало у московского ЦСКА форварда Шкурина

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо объявило об аренде форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина.

Аренда 21-летнего белорусского форварда рассчитана на один сезон – до лета 2022 года. Также у киевлян будет право выкупа игрока.

Отмечается, что в субботу 10 июля он отправится с бело-синими на второй подготовительный сбор в Швейцарию.

Шкурин выступает за ЦСКА с января 2020-го, но не имеет места в основном составе. В общей сложности на его счету 3 гола в 19 матчах за москвичей. Кроме того, Илья забил 20 голов в 37 матчах чемпионата Беларуси, где выступал за три клуба.

Помимо спорта, Шкурин известен своей активной гражданской позицией. Летом 2020-го он отказался выступать за сборную Беларуси, пока страной руководит Александр Лукашенко. В отместку федерация исключила его из команды.

Отметим, что чуть ранее киевляне объявили о подписании вингера Колоса Дениса Антюха.

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В статье: ЦСКА (Москва) Динамо (Киев) Илья Шкурин
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (17)
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Liverpool 333 (Кировоград )
10.07.2021 в 01:04
Мощнейшее усиление перед лигой чемпионов. Чемпионат России по футболу деградирует, с каждым годом там всё хуже и хуже та вообще нету смысла искать футболистов.
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+1
0
Камонплей
10.07.2021 в 00:53
нічого не маю проти Шкуріна (втекти з москви для нього крок правильний), але прокачувати без права викупу в лізі чемпіонів запасного москальського клубу, який сам в лч потрапити не здатен може тільки сурок. А вважати це нормальним тільки його зайвохромосомні фанатики і работяги.
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
10.07.2021 в 01:07
В статье указано: « у киевлян будет право выкупа игрока». Кроме того на оф. сайте Динамо также указывается: «Білоруський нападник виступатиме в нашій команді на правах оренди до кінця сезону-2021/2022 з правом викупу».
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.07.2021 в 00:39
Форвард под ЛЧ, мгагага, вся суть опзж.
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
10.07.2021 в 01:08
Просто для информации: Белькевич, Хацкевич, Милевский.
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0
0
Tom Valentine (Bolintci)
10.07.2021 в 00:19
А теперь давайте представим, что это не ДК, а ШД... Оооо, мамкины патриоты были бы в восторге.
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.07.2021 в 01:00
Бамбасец, там твою мамку буряты е бут :)
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.07.2021 в 00:04
А Селезнева бы за это Динамо фаны затравили.Шахтер тем более
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0
-3
янковский ян (Запорожье)
10.07.2021 в 00:01
Кто помнит когда брали де пену тоже многие плевались что мусор взяли. Поэтому предлагаю вначале посмотреть на него а потом делать вывод
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+3
-4
Фанат Українського Футболу (Київ)
09.07.2021 в 23:37
Краще б Кулачу шанс дали.
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+1
-5
Дядько Петро (Волинь)
09.07.2021 в 23:42
так Кулач шанс отримав
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+4
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 23:48
Так дають же. На другий збір взяли. Антюха після першого підписали. Нехай виграє конкуренцію з Ванатом, а тепер і зі Шкуріним. Конкуренція має мотивувати.
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+3
0
Kristo (Львов)
09.07.2021 в 23:35
Непонятное приобретение....
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+3
-2
Дядько Петро (Волинь)
09.07.2021 в 23:28
не знаю який він футболіст. але яйця має.
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+4
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 23:44
Однією чеснотою він уже володіє (fortitudo - сила духу), а який футболіст може вже завтра дещо зможемо побачити (якщо Луческу прийме рішення про його участь в матчі. Хоча без жодного тренування з командою навряд чи. Можливо в наступних.)
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+3
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
09.07.2021 в 23:18
Йобн*ті
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+3
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.07.2021 в 23:15
Ну такое...
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+2
-1


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