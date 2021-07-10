Со Шкуриным и Кулачем. Список игроков Динамо на вторых сборах у Швейцарии

Стал известным список игроков киевского "Динамо", которые отправляются на второй тренировочный сбор в Швейцарии.

Кроме заявленных футболистов, к команде вскоре присоединятся игроки сборной Украины, которые получили дополнительные дни для отдыха после матчей Евро-2020.

Стоит отметить, что в список вошли новички команды Илья Шкурин и Денис Антюх, а также Владислав Кулач, который находится на просмотре в клубе Луческу.