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Со Шкуриным и Кулачем. Список игроков Динамо на вторых сборах у Швейцарии
Игроки вновь отправляются в Европу
fcdynamo.kiev.ua
Стал известным список игроков киевского "Динамо", которые отправляются на второй тренировочный сбор в Швейцарии.
Кроме заявленных футболистов, к команде вскоре присоединятся игроки сборной Украины, которые получили дополнительные дни для отдыха после матчей Евро-2020.
Стоит отметить, что в список вошли новички команды Илья Шкурин и Денис Антюх, а также Владислав Кулач, который находится на просмотре в клубе Луческу.
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Источник:Інстаграм "Динамо"
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