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Со Шкуриным и Кулачем. Список игроков Динамо на вторых сборах у Швейцарии

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки вновь отправляются в Европу

Со Шкуриным и Кулачем. Список игроков Динамо на вторых сборах у Швейцарии

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Стал известным список игроков киевского "Динамо", которые отправляются на второй тренировочный сбор в Швейцарии.

Кроме заявленных футболистов, к команде вскоре присоединятся игроки сборной Украины, которые получили дополнительные дни для отдыха после матчей Евро-2020.

Стоит отметить, что в список вошли новички команды Илья Шкурин и Денис Антюх, а также Владислав Кулач, который находится на просмотре в клубе Луческу.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач Илья Шкурин
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