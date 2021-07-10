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Де Дзерби - о сборах: Все прошло даже лучше, чем я ожидал

Премьер-лига
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Тренер поделился своим видением

Де Дзерби - о сборах: Все прошло даже лучше, чем я ожидал

shakhtar.com

Новина українською

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал интервью по итогам сборов команды в Австрии:

– Считаю, мы провели хороший матч, но при этом точно должны улучшить свой уровень. В целом я доволен сборами, ребята тренировались очень усердно. Уже в субботу мы возвращаемся домой, где продолжим тренировки и подготовку к сезону.

– Удалось ли реализовать все запланированное на сборах?

– Все прошло даже лучше, чем ожидал. В команду уже вернулись сборники, и состав полный. Впереди три дня отдыха, после чего продолжим подготовку. Теперь мы знаем друг друга, что должно облегчить работу всем.

– Михаил Мудрик в первый день сборов и сегодня: как изменилось его взаимодействие с футболистами, каков потенциал?

– Я очень верю в Мудрика. Однако и он должен понять, что я даю ему возможности, которые он должен компенсировать хорошей игрой и стать мужчиной с большой буквы.

– В матче с "Шальке" принял участие Исмаили, долгое время восстанавливавшийся после травмы. Как оцениваете его готовность?

– Очень надеюсь на него, потому что он ключевой игрок. Когда Исмаили чувствует себя хорошо, для нас это огромный плюс.

– В отсутствие травмированного Мораеса основным нападающим, судя по контрольным матчам, становится Траоре, второй – Дентиньо. А какие функции в атаке при этом ложатся на плечи Фернандо и Сикана?

– Мне очень жаль, что так произошло с Мораесом, надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Сейчас на позиции девятки у нас четыре игрока, при этом Траоре – ключевой исполнитель. Трое остальных должны найти свои возможности, чтобы также иметь игровое время.

– Марлон для вас системообразующий игрок, учитывая, что он начинает атаки, говорит с вами на одном языке и подсказывает другим бразильцам?

– Действительно, Марлон – ключевой, но в моей команде таковыми являются и другие футболисты. "Шахтер" начинается с самого опытного Пятова и заканчивается самым молодым – Судаковым.

– Что можете сказать о Марке Мампасси? Какие перспективы у него остаться в первой команде?

– Мампасси за эти 20 дней существенно улучшил свой уровень, в то же время мы ждем возвращения Сергея Кривцова и тогда примем решение, останется Марк в команде или будем искать для него другие варианты. Но этот вариант будет оптимальным для самого футболиста, – сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
Сайт ФК "Шахтар"

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