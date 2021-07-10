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Луческу - об уходе на пенсию: Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций

Премьер-лига
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Коуч высоко оценивает свои возможности

Луческу - об уходе на пенсию: Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему он не собирается идти на пенсию:

- Вам вскоре исполнится 76 лет. Думаете о пенсии?

– Нет. Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма. Конечно, здоровье тоже должно сопутствовать. Пока все это есть – буду продолжать работать.

Поколения меняются, но футбол остается прежним. Нужно адаптироваться в определенных аспектах – подготовка, анализ результатов. Но главное – матчи и обучение, – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Blick

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