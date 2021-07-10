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Молодой состав и экспериментальная схема. Днепр-1 проиграл в контрольном матче

Премьер-лига
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Первая игра за день

Молодой состав и экспериментальная схема. Днепр-1 проиграл в контрольном матче

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
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"Днепр-1" ведет подготовку к старту сезона. Сегодня у команды Игоря Йовичевича запланировано два спарринга.

В первом из них участник УПЛ проиграл "Никополю". Стоит отметить, что на поле в основном вышли молодые футболисты, которые играли по схеме с тремя центрбеками.

Сегодня в 18:00 днепряне сыграют против "Колоса".

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"Днепр-1" - "Никополь" 1:2
"Днепр-1": Кинарейкин, Кононов, Киреев, Батагов, Матюшенко, Тяпкин, Соловьев, Ди Франко (Белоус, 73), Билл (Кашеваров, 73), Рубчинский (Бутич, 73), Беляев

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В статье: ФК Никополь СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"

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