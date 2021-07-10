Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молодой состав и экспериментальная схема. Днепр-1 проиграл в контрольном матче
Первая игра за день
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" ведет подготовку к старту сезона. Сегодня у команды Игоря Йовичевича запланировано два спарринга.
В первом из них участник УПЛ проиграл "Никополю". Стоит отметить, что на поле в основном вышли молодые футболисты, которые играли по схеме с тремя центрбеками.
Сегодня в 18:00 днепряне сыграют против "Колоса".
"Днепр-1" - "Никополь" 1:2
"Днепр-1": Кинарейкин, Кононов, Киреев, Батагов, Матюшенко, Тяпкин, Соловьев, Ди Франко (Белоус, 73), Билл (Кашеваров, 73), Рубчинский (Бутич, 73), Беляев
Популярное сейчас
- Скаут Серии А: Супряга уже сегодня может стать игроком Дженоа
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Едут вместе в отпуск. Бонуччи спросили о взаимоотношениях с Кьеллини
- Источник: Защитник Шахтера перешел в Ворсклу
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО