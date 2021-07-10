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Один из лидеров Ворсклы заинтересовал бельгийские клубы
Потенциально серьезная потеря для команды Максимова
vorskla.com.ua
Ибрахим Кане, защищающий цвета полтавской "Ворсклы", заинтересовал клубы из чемпионата Бельгии. Об этом передает VoetbalNieuws.
Имена команд неизвестны, однако их сразу несколько. Причем переговоры по трансферу 21-летнего игрока могут начаться уже в ближайшее время.
Кане - один из лидеров "Ворсклы", который может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре поля. В прошлом сезоне он забил три гола и отдал четыре голевые в 23-х матчах. Его контракт с "Ворсклой" действителен до лета 2024-го года.
Отметим, что этим летом полтавчане потеряли уже одного лидера -
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