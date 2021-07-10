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Один из лидеров Ворсклы заинтересовал бельгийские клубы

Премьер-лига
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(2 голосов)

Потенциально серьезная потеря для команды Максимова

Один из лидеров Ворсклы заинтересовал бельгийские клубы

vorskla.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Ибрахим Кане, защищающий цвета полтавской "Ворсклы", заинтересовал клубы из чемпионата Бельгии. Об этом передает VoetbalNieuws.

Имена команд неизвестны, однако их сразу несколько. Причем переговоры по трансферу 21-летнего игрока могут начаться уже в ближайшее время.

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Кане - один из лидеров "Ворсклы", который может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре поля. В прошлом сезоне он забил три гола и отдал четыре голевые в 23-х матчах. Его контракт с "Ворсклой" действителен до лета 2024-го года.

Отметим, что этим летом полтавчане потеряли уже одного лидера - Владислава Кулача.

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В статье: Ибрахим Кане Ворскла
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Источник:
VoetbalNieuws

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
10.07.2021 в 14:42
Несколько млн. можно выручить, наконец-то контракт приличный, не на год.
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