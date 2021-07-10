СМИ: Олимпик может остаться в профессиональном футболе

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин два дня назад официально объявил о снятии команды с УПЛ. Однако история коллектива может продолжиться.

Как передает Sport Arena, "Олимпик" может остаться в профессиональном футболе. Донецкий клуб рассматривает возможность выступления в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги. О каком дивизионе идет речь, пока неизвестно.

Отметим, что до 2014-го года олимпийцы выступали в Первой и Второй лигах. После победы в Первой лиге они поднялись в УПЛ, где играли семь лет.

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