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СМИ: Олимпик может остаться в профессиональном футболе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Дончане не прощаются?

СМИ: Олимпик может остаться в профессиональном футболе

olimpik.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин два дня назад официально объявил о снятии команды с УПЛ. Однако история коллектива может продолжиться.

Как передает Sport Arena, "Олимпик" может остаться в профессиональном футболе. Донецкий клуб рассматривает возможность выступления в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги. О каком дивизионе идет речь, пока неизвестно.

Отметим, что до 2014-го года олимпийцы выступали в Первой и Второй лигах. После победы в Первой лиге они поднялись в УПЛ, где играли семь лет.

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Заменить дончан в УПЛ должен "Минай".

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
10.07.2021 в 15:30
А зачем?
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+1
-1
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donkrot (Донецк)
10.07.2021 в 15:40
Что бы в конторе интереснее было ставить.
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+2
-2


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