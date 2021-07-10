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Черноморец: спарринг под завесой секретности
Одесситы не балуют болельщиков информацией в межсезонье
фото - ФК "Черноморец"
В своем желании преуспеть в утаивании информации, одесский клуб отнюдь не всегда афиширует контрольные матчи в межсезонье. Вот и перед очередным спаррингом болельщики не узнали об этом из официальных источников, а получили сведения от своих доверенных лиц.
Сегодня подопечные Юрия Мороза встретятся с земляками из "Реал Фармы". Игра с представителем второй лиги, которая запланирована на 18.00, пройдет на одном из тренировочных полей учебно-тренировочной базы "Черноморца" в Совиньоне.
"Реал Фарма" в период межсезонья и зимнего антракта в чемпионате регулярно выполяняет роль спарринг-партнера "моряков". Интересно, что за шесть лет, минувших со дня их первой встречи, "фармацевты" Одессы стали весьма удобным соперником для "Черноморца". Судите сами: из 13 контрольных матчей двенадцать выиграли "моряки" и лишь в одном победа была на стороне младших по рангу.
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