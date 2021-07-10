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СМИ: Цитаишвили перейдет в Черноморец на правах аренды
Георгий уже в Одессе
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили перейдет в одесский "Черноморец", об этом сообщает журналист Олег Ящук.
По информации источника, 20-летний игрок уже прибыл в Одессу и скоро подпишет контракт. Переход будет оформлен в формате аренды.
Георгий провел вместе с "бело-синими" первые сборы в Швейцарии, но на второй этап подготовки Мирча Луческу не взял грузинского футболиста.
Примечательно, что главный тренер "Черноморце" Юрий Мороз, который возглавлял команду U-21 киевского клуба, уже пригласил в стан "моряков" четырех динамовцев - Вадима Мащенко, Даниила Сухоручко, Романа Бодню и Артура Ващишина (все в аренду).
Напомним, сезон 2020/21 Цитаишвили начал в стане "Динамо", не убедил тренерский штаб и был отправлен в аренду в полтавскую "Ворсклу".
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