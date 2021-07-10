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СМИ: Цитаишвили перейдет в Черноморец на правах аренды

Премьер-лига
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(1 голосов)

Георгий уже в Одессе

СМИ: Цитаишвили перейдет в Черноморец на правах аренды

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили перейдет в одесский "Черноморец", об этом сообщает журналист Олег Ящук.

По информации источника, 20-летний игрок уже прибыл в Одессу и скоро подпишет контракт. Переход будет оформлен в формате аренды.

Георгий провел вместе с "бело-синими" первые сборы в Швейцарии, но на второй этап подготовки Мирча Луческу не взял грузинского футболиста.

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Примечательно, что главный тренер "Черноморце" Юрий Мороз, который возглавлял команду U-21 киевского клуба, уже пригласил в стан "моряков" четырех динамовцев - Вадима Мащенко, Даниила Сухоручко, Романа Бодню и Артура Ващишина (все в аренду).

Напомним, сезон 2020/21 Цитаишвили начал в стане "Динамо", не убедил тренерский штаб и был отправлен в аренду в полтавскую "Ворсклу".

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (8)
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GlavVred (Odessa)
10.07.2021 в 18:21
Успеха тебе Георгий в Черноморце! Одесса ждёт ещё пополнение динамовцами вот список: Денис Игнатенко, Владислав Кучерук, Даниил Скорко, Кристиан Биловар, Никита Кравченко, и братья Викентий и Назар Волошины
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0
-1
LAZ E183 (Рига)
10.07.2021 в 18:23
Вони на виліт підуть, якщо гратимуть практично суцільним динамівським U21. Але там з того попереднього складу мало людей лишилося. Тому... На виліт разом з Минаєм.
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+2
0
GlavVred (Odessa)
10.07.2021 в 18:30
Это шанс для молодых выпускников школы Черноморца поиграть вместе с динамовцами и потренироваться у Юрия Мороза... Надеюсь что-то хорошее из этого выйдет :-)
0
0
LAZ E183 (Рига)
10.07.2021 в 18:33
Та нічого хорошого не вийде, повірте мені! І скільки там тих випускників Чорноморця, Штогрін, Брагару — і те, для УПЛ вони дуже слабенькі... решта вже давно розійшлися, хто в Реал-Фарму, хто в Балкани, хто по клубах з інших областей, чи поїхали за кордон (той же Мусолітін). А Мороз узагалі нікого не тренував з дорослих команд... Їм 14 місце буде за щастя...
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+1
0
Джин Тоник (R)
10.07.2021 в 18:14
Лучше в аренду в Грузию или Армению.Зачем ему давать играть в УПЛ?
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+1
-6
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simargl (Чернигов)
10.07.2021 в 18:14
Пошел по наклонной. Следующий клуб Динамо Батуми/Тбилиси или ваще какой-нибудь Телави...
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+2
-2
Astor Astor (Одесса)
10.07.2021 в 18:14
Два грузина в команде - это еще не так много. Как-то у нас их целых три было :). Причем та команда была явно посильнее нынешней.
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
10.07.2021 в 18:29
Цей склад Чорноморця, що формується зараз, на кілька голів слабший за той, що виборов путівку до УПЛ. З тим складом, що був, вище 11-12 місця важко було б піднятися, про цей і мови нема...
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0
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