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Верес обыграл Карпаты во Львове
Со счетом 2:1
Фейсбук ФК "Верес"
Сегодня, 10-го июля во Львове на стадионе "Украина" проходил товарищеский матч между "Вересом" и "Карпатами". Ровенская команда победила со счетом 2:1.
Контрольный матч
10 июля 2021, Львов, стадион Украина
"Карпаты" - "Верес" - 1:2 (1:2)
Голы: игрок "Карпат" 18 - Петько (20), Шестаков (34)
Запись поединка
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