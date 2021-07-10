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Верес обыграл Карпаты во Львове

Премьер-лига
(1 голосов)

Со счетом 2:1

Верес обыграл Карпаты во Львове

Фейсбук ФК "Верес"

Новина українською

Сегодня, 10-го июля во Львове на стадионе "Украина" проходил товарищеский матч между "Вересом" и "Карпатами". Ровенская команда победила со счетом 2:1.

Контрольный матч

10 июля 2021, Львов, стадион Украина

"Карпаты" - "Верес" - 1:2 (1:2)

Голы: игрок "Карпат" 18 - Петько (20), Шестаков (34)

Запись поединка

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В статье: Верес (Ровно) Карпаты (Львов)
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