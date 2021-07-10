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Торино предлагает Динамо за Забарного 5,5 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Туринцы уже отправили запрос киевлянам

Торино предлагает Динамо за Забарного 5,5 млн евро

uaf.ua

Новина українською

Итальянское издание Tuttomercatoweb сообщает, что центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный заинтересовал клуб Серии А.

По информации источника, "Торино" уже направил запрос "бело-синим" насчет возможности трансфера 18-летнего центрбэка. Туринцы предложили "Динамо" 5,5 млн евро + бонусы за украинца. Также сделка предусматривает дополнительные выплаты в случае последующей продажи Забарного.

Ранее, в СМИ была информация, что лондонский "Челси" был заинтересован в игроке, но из-за цены в 12 млн отказался от покупки.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер Ильи в 6 млн евро.

В прошлом клубном сезоне Забарный принял участие в 36 матчах. Также защитник выступал за сборную Украины на чемпионате Европы.

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В статье: Динамо (Киев) Торино (Турин) Илья Забарный
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Источник:
TuttoMercatoWeb

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Комментарии (6)
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Бокерон (Ів-Франківськ-Малага)
10.07.2021 в 22:35
Які 5,5? Сурок або маринувати буде до 28 років або запросить 55,5.
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0
miha (Нежин)
10.07.2021 в 22:33
Беги Илюха а то сгноят твой талант, он даже условные дублеры прочухали ситуацию и еле ноги передвигают в Швейцарии только бы смыться куда нибудь в Польшу.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.07.2021 в 22:31
За такие деньги, срочно надо отдавать! Пока он не сформирован, просто молодой и крепкий!
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.07.2021 в 22:33
Но быстрее всего очередной фейк, чтобы о нем хоть как-то заговорили!
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0
0
Дядько Петро (Волинь)
10.07.2021 в 22:26
смішні, за ці копійки можуть взяти Шабанова ну і Русіна з Цітаашвілі в придачу. Тоді думаю що домовляться.
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+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.07.2021 в 22:15
Хай за ці гроші візьмуть Супрягу.
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+2
0


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