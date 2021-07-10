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Торино предлагает Динамо за Забарного 5,5 млн евро
Туринцы уже отправили запрос киевлянам
uaf.ua
Итальянское издание Tuttomercatoweb сообщает, что центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный заинтересовал клуб Серии А.
По информации источника, "Торино" уже направил запрос "бело-синим" насчет возможности трансфера 18-летнего центрбэка. Туринцы предложили "Динамо" 5,5 млн евро + бонусы за украинца. Также сделка предусматривает дополнительные выплаты в случае последующей продажи Забарного.
Ранее, в СМИ была информация, что лондонский "Челси" был заинтересован в игроке, но из-за цены в 12 млн отказался от покупки.
Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер Ильи в 6 млн евро.
В прошлом клубном сезоне Забарный принял участие в 36 матчах. Также защитник выступал за сборную Украины на чемпионате Европы.
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