  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шкурин дебютным голом за Динамо спасает киевлян от поражения на сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шкурин дебютным голом за Динамо спасает киевлян от поражения на сборах

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Прекрасный дебют

Шкурин дебютным голом за Динамо спасает киевлян от поражения на сборах

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В дебютном поединке второго сбора киевские "динамовцы" сыграли вничью с третьей командой прошлого сезона швейцарской Суперлиги, "Серветтом".

Первый гол в игре был забит в дебюте: Имери с левого фланга атаки сместился к углу штрафной и пробил низом Бойко.

Киевляне больше владели мячом, но с обострением возникали очень большие проблемы. Команде Мирчи Луческу никак не удавалось завести мяч в чужую штрафную и тем самым обострить игру. Поэтому игру яркой назвать тяжело.

Естественно, от обоих тренерских штабов хватало замен. Одной из них стал выход Шкурина в нападение (Кулач таким образом перешёл на правый фланг полузащиты). И именно белорусский новичок "динамовцев" забил единственный гол своей команды сегодня: нападающий замкнул подачу справа от Тымчика.

На этом спарринги со швейцарцами у "Динамо" не заканчиваются. Уже 14 июля будет поединок со "Сьоном".

Читайте такжеДинамо - Серветт. Как это было

"Динамо" - "Серветт" 1:1
Гол: Шкурин 85 - Имери 13
"Динамо": Бойко — Бражко (Тымчик 46), Кендзера, Сирота (Шабанов 74), Сидклей (Дубинчак 46) — Андриевский (Коробенко 77), Шепелев (Гармаш 46) — Родригес (де Пена 46, Вивчаренко 90+2), Буяльский (Шкурин 74), Антюх — Супряга (Кулач 66)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Серветт (Швейцария)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vituynia (Черкассы)
11.07.2021 в 00:14
Ну обычный тренировочный матч, кто его знает, что от них требует Луческу, Понятно,что состав будут наигрывать уже по возвращению сборников. Из новичков,более менее Антюх,по крайней мере не боится лезть вперёд,есть определённая наглость.Может дед и сделает из него футболиста. В нападении по прежнему печаль. Хотя этот Шкурин вроде и неплох,но это только на фоне нулячих Супряги и Кулача, которые даже на роль дублёров Беседина не тянут.
Ответить
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
10.07.2021 в 23:29
Кратко о матче: Сегодня прилетели и сразу матч. Бойко опять «Акелла промахнулся» (как и в предыдущих матчах. Будет 3-м в лучшем случае). Надежда, что Нещерет скоро восстановится. Супряга - так и хочется пощёлкать пальцами у него перед глазами чтобы вернуть на землю. Где-то в параллельной реальности живет парень. Шкурин хорош - высокий фактурный. Гол хороший головой забил. По команде - очень много брака в передачах и особенно злила игра поперёк поля и назад. Сервет после забитого гола откровенно тянул время (особенно вратарь). Как будто в оф. матче играли на удержание счета. Пока невыразительную игру, брак и слабые скорости спишем на физ. нагрузки в тренировочном процессе.
Ответить
+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
10.07.2021 в 23:27
...не знаю кто тут восхищен такой игрой, но назвать ее игрой трудно, даже в таком матче...
Ответить
+2
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
10.07.2021 в 23:41
Пока восхищенных комментариев здесь не видно. Да и восхищаться пока нечему. Ждём сборников. И момента когда начнёт вырисовываться первый состав. Сейчас на сборах 27 человек, плюс сборники подтянутся, плюс ещё травмированные есть. Это больше 40-ка футболистов. Пока это не показатель как будет выглядеть состав окончательно.
Ответить
+1
-1
Джин Тоник (R)
10.07.2021 в 23:25
Заявка на первую лигу от ДК?
Ответить
+1
-5
avatar
usovvictor (Kharkov)
10.07.2021 в 23:17
....тюлени, просто тюлени... передачи в никуда, игроками закрываются, плотно работать с игроками не могут (или бояться), стоят 2 метра, давая свободное пространство, актива в борьбе нет, от идиотства играют в подкат двумя ногами. Открыты игроки, но все назад - это что за игра, что там "дед" им наказал? Это что, тренировка? Куда смотрит Луческу? Просто срам, а не спарринг... И это Динамо? ... Бойко в своем репертуаре, когда же вы будете играть рационально, плотно контролируя соперника, ...одно разочарование. Одни подачи чего стоят, ужас... Такое впечатление, что команда аматоров...
Ответить
+4
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
10.07.2021 в 23:15
С Серветкой тоже в ничью скатали,вояж ДК в Швейцарии пока без побед, дк в чемпионате Швейцарии было бы крепким середнячком
Ответить
+2
-5
Fishing 555 (Rivne)
10.07.2021 в 23:09
В основном играла молодёжь так что неплохо в обороне также. Гол на совести Бойка проспал.
Ответить
+5
-2
ratio (Дн-жинск)
10.07.2021 в 23:07
Шкурин выбрал правильную тактику против хейтеров).
Ответить
+7
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.07.2021 в 23:03
"Сильно" Не о счёте, понятно и так что это все товарняк для наработки тактики, а о игре и о самой тактики! Такое ощущение, что ходят в поиске остановки метро......
Ответить
+2
-2
miha (Нежин)
10.07.2021 в 23:02
В нападении играю случайные люди надежда на глухого дублера из рос команды, который оказался на голову лучше старожил.
Ответить
+4
-3
avatar
c99baf (Харьков)
10.07.2021 в 23:02
Отскочили,слабаки...
Ответить
+4
-5
alex.belogubko (одесса)
10.07.2021 в 22:58
скоро всё ДК перейдёт в ЧО --с такой игрой надо по купать новых игроков
Ответить
+5
-6


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...