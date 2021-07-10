Шкурин дебютным голом за Динамо спасает киевлян от поражения на сборах

В дебютном поединке второго сбора киевские "динамовцы" сыграли вничью с третьей командой прошлого сезона швейцарской Суперлиги, "Серветтом".

Первый гол в игре был забит в дебюте: Имери с левого фланга атаки сместился к углу штрафной и пробил низом Бойко.

Киевляне больше владели мячом, но с обострением возникали очень большие проблемы. Команде Мирчи Луческу никак не удавалось завести мяч в чужую штрафную и тем самым обострить игру. Поэтому игру яркой назвать тяжело.

Естественно, от обоих тренерских штабов хватало замен. Одной из них стал выход Шкурина в нападение (Кулач таким образом перешёл на правый фланг полузащиты). И именно белорусский новичок "динамовцев" забил единственный гол своей команды сегодня: нападающий замкнул подачу справа от Тымчика.

На этом спарринги со швейцарцами у "Динамо" не заканчиваются. Уже 14 июля будет поединок со "Сьоном".

"Динамо" - "Серветт" 1:1

Гол: Шкурин 85 - Имери 13

"Динамо": Бойко — Бражко (Тымчик 46), Кендзера, Сирота (Шабанов 74), Сидклей (Дубинчак 46) — Андриевский (Коробенко 77), Шепелев (Гармаш 46) — Родригес (де Пена 46, Вивчаренко 90+2), Буяльский (Шкурин 74), Антюх — Супряга (Кулач 66)