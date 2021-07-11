ВИДЕО, как Шкурин забил дебютный гол за Динамо

Новоиспеченный нападающий киевского "Динамо" Илья Шкурин открыл счет своим голам в составе "бело-синих". В товарищеском матче против "Серветта" форвард сравнял счет в матче через 10 минут после выхода на замену. Илья головой замкнул навес с правого фланга от Александра Тимчика.

Напомним, что Шкурин присоединился к киевлянам с московского "ЦСКА" на правах годичной аренды 9 июля. В прошлом сезоне в составе "армейцев" он записал в свой актив 3 гола в 19 матчах. Отметим, что форвард перешел в московский клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, что матч против "Серветта" был первым на втором межсезонном сборе киевлян, который подопечные Мирчи Луческу проводят в Женеве.