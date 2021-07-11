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Шкурин о дебютном голе за Динамо в первом же матче: Мог только представить такое
Но это реальность
Динамо/Автор невідомий
Новичок киевского "Динамо" Илья Шкурин поделился эмоциями после дебютного гола киевлян в товарищеском матче против "Серветта":
" - Илья, мог ли ты представить, что всего спустя сутки после подписания контракта с “Динамо” ты забьешь свой первый гол за новую команду?
- Наверное, мог только представить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал шанс.
- Немного волновался, когда выходил на поле?
- Да не знаю, как-то не было волнения. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень, считаю, подпортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась.
- Ты был лучшим бомбардиром “ЦСКА” на первом сборе и сейчас продолжил забивать уже за “Динамо”…
- Забивать голы в любом случае нужно. Если я не буду забивать, то не буду и играть. Нужно начинать проявлять себя хотя бы в товарищеских матчах.
- Ты особо не излучаешь радостных эмоций…
- Просто уже позднее время, хочется поесть, поспать. А так все нормально.
- Команда поздравила с дебютным голом?
- Да, ребята поздравили, сказали, что я молодец. И тренеры похвалили. Но с Мирчей Луческу еще не виделись после игры", - сказал Шкурин.
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