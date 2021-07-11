Вакула перейдет в Ворсклу. Максимов хочет его видеть в команде

Вингер "Шахтера" Владислав Вакула вскоре станет игроком "Ворсклы". Об этом сообщает журналист Олег Ящук.

Полтавчане не одни претендовали на футболиста. Они выиграли конкуренцию в других клубов УПЛ.

Наставник ворсклян Юрий Максимов подтвердил желание подписать игрока:

"Мы планируем пригласить из "Шахтера" Владислава Вакулу. Скорее всего, это будет аренда. У нас есть интерес к этому футболисту. Хочу видеть его в своей команде.

Возможно, появятся еще новички. Мы тщательно ищем и подбираем усиление", - сказал Максимов в интервью FootBoom.