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Вакула перейдет в Ворсклу. Максимов хочет его видеть в команде
Восстановление карьеры?
shakhtar.com
Вингер "Шахтера" Владислав Вакула вскоре станет игроком "Ворсклы". Об этом сообщает журналист Олег Ящук.
Полтавчане не одни претендовали на футболиста. Они выиграли конкуренцию в других клубов УПЛ.
Наставник ворсклян Юрий Максимов подтвердил желание подписать игрока:
"Мы планируем пригласить из "Шахтера" Владислава Вакулу. Скорее всего, это будет аренда. У нас есть интерес к этому футболисту. Хочу видеть его в своей команде.
Возможно, появятся еще новички. Мы тщательно ищем и подбираем усиление", - сказал Максимов в интервью FootBoom.
Напомним, что в январе Вакула был отдан в аренду в "Десну", однако через две недели он вернулся в донецкий клуб. Затем появилась информация о переходе в "Мариуполь", но Владислав попал в ДТП в состояние алкогольного опьянения, и трансфер сорвался. В этом году он еще на поле не выходил.
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