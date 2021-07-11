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Вакула перейдет в Ворсклу. Максимов хочет его видеть в команде

Премьер-лига
(1 голосов)

Восстановление карьеры?

Вакула перейдет в Ворсклу. Максимов хочет его видеть в команде

shakhtar.com

Новина українською

Вингер "Шахтера" Владислав Вакула вскоре станет игроком "Ворсклы". Об этом сообщает журналист Олег Ящук.

Полтавчане не одни претендовали на футболиста. Они выиграли конкуренцию в других клубов УПЛ.

Наставник ворсклян Юрий Максимов подтвердил желание подписать игрока:

"Мы планируем пригласить из "Шахтера" Владислава Вакулу. Скорее всего, это будет аренда. У нас есть интерес к этому футболисту. Хочу видеть его в своей команде.

Возможно, появятся еще новички. Мы тщательно ищем и подбираем усиление", - сказал Максимов в интервью FootBoom.

Напомним, что в январе Вакула был отдан в аренду в "Десну", однако через две недели он вернулся в донецкий клуб. Затем появилась информация о переходе в "Мариуполь", но Владислав попал в ДТП в состояние алкогольного опьянения, и трансфер сорвался. В этом году он еще на поле не выходил.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Комментарии (8)
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vladpolt (Полтава)
11.07.2021 в 14:39
Питань по такому трансферу (оренді) набагато більше, ніж відповідей. "На тобі небоже, що мені не гоже".
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0
-1
Бутига (Чернигов)
11.07.2021 в 14:37
А в целом, новость хорошая. Мастерство не пропьешь!
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+1
0
Бутига (Чернигов)
11.07.2021 в 14:36
Если Максимов не заставит его играть, то и не знаю- кто сможет.)))
Ответить
+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
11.07.2021 в 14:47
+1. Парень безусловно способный... вот только непонятно, на что, и до какой степени... надежда на Максимова, то оба только выйграют.
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0
0
Не чесний президент (Полтава)
11.07.2021 в 14:34
Алкаш, который еще не играл в этом году - усиление? )
Ответить
0
0
prockop4uck (Киев)
11.07.2021 в 14:21
Максимов же его убьет))))
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.07.2021 в 14:06
Норм!
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0
0
Litb@rski (Кёльн)
11.07.2021 в 14:00
Зачем он Ворскле????
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0
-1


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