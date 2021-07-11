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Десна продлила контракт з Картушовым

Премьер-лига
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Клуб не хочет отпускать лидера

Десна продлила контракт з Картушовым

hpib.life

Новина українською

Черниговская "Десна" продолжила контрактное соглашение с Егором Картушовым. Новое соглашение будет действовать один год.

Игрок находится в клубе уже 10 лет. Картушов - единственный игрок нынешнего состава, побеждавший во Второй лиге, получивший серебро и бронзу Первой лиги, игравший в УПЛ и в Лиге Европы в составе Десны.

В прошлом сезоне Егор принял участие в 23 матчах УПЛ, забил два гола и отдал один ассист.

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В статье: Десна (Чернигов) Егор Картушов
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Источник:
Сайт ФК "Десна"

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