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Металлист 1925 - СК Полтава: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команда Кривенцова готовится к дебюту в УПЛ
Фото: ФК Металлист 1925
Контрольный матч, 11.07.2021
"Металлист 1925" 19:00 СК "Полтава"
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