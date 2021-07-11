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Кутузов - о Шкурине: Ему угрожали на родине репрессивными методами
Футболист имел проблемы
Фото: matchtv.ru/ автор: Олег Бухарев
Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов высказался на счет отказа новичка киевского "Динамо" Ильи Шкурина выступать за сборную своей страны по политическим причинам:
"Сложно сказать, будет ли Шкурин играть в сборной Беларуси, выступая за киевское "Динамо". Ему угрожали на родине даже репрессивными методами — отправить в армию, жаловались в УЕФА.
Я считаю, что это выбор каждого человека - выразить свою позицию. Если он так сказал, значит, у него были причины. Это личное дело каждого, играть в сборной или нет, петь гимн или нет. Его основное время работы — это клуб, там он получает зарплату, выполняет условия контракта. Сборная его ничем не держит, кроме патриотических ноток.
Хотя он и молодой парень, но принял взвешенное решение не выступать за сборную Беларуси. Самое главное, чтобы это не отразилось на его карьере. Ведь даже такого уровня футболистов в Беларуси немного. Надеюсь, когда-нибудь что-то поменяется, и он снова будет играть за сборную, если будет соответствовать требованиям главного тренера. К сожалению, в условиях, которые есть сейчас, наверное, это невозможно", — сказал Кутузов.
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