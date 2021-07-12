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Металлист 1925 расстался с одним защитником и подписал другого

Премьер-лига
(2 голосов)

Харьковский клуб подписал игрока молодежной сборной Боснии и Герцеговины

Металлист 1925 расстался с одним защитником и подписал другого

Фото: Металлист 1925

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о прекращении сотрудничества с защитником Максимом Цвиренко.

22-летний футболист выступал за харьковскую команду с момента ее основания (2016 год). За это время защитник провел 52 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Также "Металлист 1925" пополнил состав игроком молодежной сборной Боснии и Герцеговины. Контракт с клубом подписал 18-летний защитник Амар Квакич.

Квакич родился в австрийском городе Грац. Футболом начал заниматься в местном клубе "Зайерсберг", после чего перешел в академию "Грейзер".

С 2017 года играет в клубе Первой лиги Австрии - "Капфенберг", за который провел 41 матч в чемпионате и 4 в Кубке Австрии. За юношеские сборные Боснии и Герцеговины провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Основная позиция — центральный защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 55-м номером.





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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Максим Цвиренко Амар Квакич
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Источник:
metalist1925.com

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