Костышин - о переходе Антюха в Динамо: Президент Колоса пошел на уступки

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал переход вингера Дениса Антюха в "Динамо".

"Дениса Антюха отпустили в "Динамо". Он, наверное, заслужил. Чем-то понравился Луческу, проявил себя на сборах. Мы с ним ссорились, у нас были к нему требования высокие. Это заслуга и президента клуба, который пошел на уступки, не встал на позицию, мол, я хочу заработать. Пошел на определенные уступки, чтобы игрок перешел в "Динамо" Киев".

"Ахтырский пацан, который играл три года назад в "Балканах"... разное у него было. Все, наверное, мечтают о "Динамо", - сказал Костышин.