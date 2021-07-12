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Костышин - о переходе Антюха в Динамо: Президент Колоса пошел на уступки

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Колоса" прокомментировал трансфер вингера в состав киевского клуба

Костышин - о переходе Антюха в Динамо: Президент Колоса пошел на уступки

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал переход вингера Дениса Антюха в "Динамо".

"Дениса Антюха отпустили в "Динамо". Он, наверное, заслужил. Чем-то понравился Луческу, проявил себя на сборах. Мы с ним ссорились, у нас были к нему требования высокие. Это заслуга и президента клуба, который пошел на уступки, не встал на позицию, мол, я хочу заработать. Пошел на определенные уступки, чтобы игрок перешел в "Динамо" Киев".

"Ахтырский пацан, который играл три года назад в "Балканах"... разное у него было. Все, наверное, мечтают о "Динамо", - сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Денис Антюх
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Источник:
ФК Колос

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