Динамо интересуется форвардом из Венесуэлы - источник

"Динамо" рассматривает вариант усиления атаки путем приобретения форварда.

По информации ведущего "ТаТоТаке" Андрея Сенькива, киевский клуб намерен приобрести нападающего из Венесуэлы Эрика Рамиреса.

22-летний футболист выступает за словацкий клуб "ДАК 1904" (Дунайска Стреда).

Отмечается, что "Динамо" предлагает за Рамиреса 1,5 млн евро, ДАК хочет не менее трех миллионов евро. Известно, что венесуэлец мог перейти в "Рубин". Возможные причины срыва трансфера - проблемы со здоровьем или же агенты запросили большую комиссию.

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.