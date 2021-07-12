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Динамо интересуется форвардом из Венесуэлы - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне продолжают рассматривать форварда для усиления состава

Динамо интересуется форвардом из Венесуэлы - источник

Фото: dac1904.sk

Новина українською

"Динамо" рассматривает вариант усиления атаки путем приобретения форварда.

По информации ведущего "ТаТоТаке" Андрея Сенькива, киевский клуб намерен приобрести нападающего из Венесуэлы Эрика Рамиреса.

22-летний футболист выступает за словацкий клуб "ДАК 1904" (Дунайска Стреда).

Отмечается, что "Динамо" предлагает за Рамиреса 1,5 млн евро, ДАК хочет не менее трех миллионов евро. Известно, что венесуэлец мог перейти в "Рубин". Возможные причины срыва трансфера - проблемы со здоровьем или же агенты запросили большую комиссию.

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

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В статье: Динамо (Киев) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Эрик Рамирес
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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royalstas (Вінниця)
12.07.2021 в 13:54
Мда топовий форвард мені здається Металіст купив не гіршого)
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+1
-1
grassion (Харьков)
12.07.2021 в 14:02
Только одни купили под первую лигу, а вторым играть в ЛЧ)
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 14:03
в лч будет играть Шкурин. этот так... для ротациии
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+2
0
football_soccer (Украина)
12.07.2021 в 13:49
" где деньги, Сурковски? " (с) Ну а серьезно, что это вообще? Дед заработал столько призовых , а ему суют легов с колхозных чемпионатов либо свободных агентов
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+3
0
royalstas (Вінниця)
12.07.2021 в 13:55
гроші в офшори уже пішли все добре)
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0
-1


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