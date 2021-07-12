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Ковалец может возглавить клуб из Словакии
На этой неделе специалист определится с командой
фото - ФК "Чорноморець"
Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец в ближайшее время может возобновить тренерскую карьеру.
По информации источника, украинский специалист близок к тому, чтобы продолжить карьеру за рубежом. К нему проявляют интерес клубы из Словакии и прибалтийских стран.
На этой неделе специалист определится с тем, какой из команд отдаст предпочтение.
Напомним, что Сергей Ковалец известен по работе с "Металлистом", "Львовом", "Александрией", запорожским "Металлургом", "Оболонью-Бровар", "Черноморцем", а также литовским "Тракаем" и словацким "Татраном".
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