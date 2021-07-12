Ковалец может возглавить клуб из Словакии

Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец в ближайшее время может возобновить тренерскую карьеру.

По информации источника, украинский специалист близок к тому, чтобы продолжить карьеру за рубежом. К нему проявляют интерес клубы из Словакии и прибалтийских стран.

На этой неделе специалист определится с тем, какой из команд отдаст предпочтение.

Напомним, что Сергей Ковалец известен по работе с "Металлистом", "Львовом", "Александрией", запорожским "Металлургом", "Оболонью-Бровар", "Черноморцем", а также литовским "Тракаем" и словацким "Татраном".