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Металлист 1925 просматривает нигерийского хавбека

Премьер-лига
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Весеннюю часть сезона Эногела провел во Второй лиге

Металлист 1925 просматривает нигерийского хавбека

ФК Олімпік

Новина українською

На просмотр в "Металлист 1925" прибыл нигерийский опорник Дэвид Эногела.

В весенней части прошлого сезона 23-летний футболист играл во Второй лиге за "Буковину", проведя в ее составе 14 матчей и забив 1 мяч.

Ранее Эногела выступал в Украине за молодежку "Олимпика" и за аматорский "Радовель" в чемпионате Житомирской области.

Накануне "Металлист 1925" подписал 18-летнего боснийского защитника Амара Квакича. Еще раньше было объявлено о переходах в харьковский клуб вратаря Дениса Шелихова, защитника Виталия Ермакова, полузащитников Максима Задераки, Евгения Протасова, Ростислава Русина и Фабиньо.

Напомним, "Металлист 1925" в минувшем сезоне занял 3-е место в Первой лиге и вскоре дебютирует в УПЛ. В 1-м туре, базовым днем которого значится 25 июля, команда Валерия Кривенцова сыграет дома с "Рухом".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Давид Эногела
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