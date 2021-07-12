Металлист 1925 просматривает нигерийского хавбека

На просмотр в "Металлист 1925" прибыл нигерийский опорник Дэвид Эногела.

В весенней части прошлого сезона 23-летний футболист играл во Второй лиге за "Буковину", проведя в ее составе 14 матчей и забив 1 мяч.

Ранее Эногела выступал в Украине за молодежку "Олимпика" и за аматорский "Радовель" в чемпионате Житомирской области.

Накануне "Металлист 1925" подписал 18-летнего боснийского защитника Амара Квакича. Еще раньше было объявлено о переходах в харьковский клуб вратаря Дениса Шелихова, защитника Виталия Ермакова, полузащитников Максима Задераки, Евгения Протасова, Ростислава Русина и Фабиньо.

Напомним, "Металлист 1925" в минувшем сезоне занял 3-е место в Первой лиге и вскоре дебютирует в УПЛ. В 1-м туре, базовым днем которого значится 25 июля, команда Валерия Кривенцова сыграет дома с "Рухом".