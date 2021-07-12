Победитель ЛЕ. Стал известен ещё один соперник Динамо на сборах

Стал известен еще один спарринг-партнер "Динамо" на втором сборе в Швейцарии.

Подопечные Мирчи Луческу сыграют товарищеский матч против "Вильярреала".

Матч состоится 26 июля в австрийском городе Миттерзиль. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Во время первого спарринга на второй сборе, 10 июля киевляне сыграли вничью со швейцарским "Серветтом" (1:1). За киевлян отличился арендованный у московского "ЦСКА" нападающий Илья Шкурин.

"Динамо" также запланировало встречи против "Сьона"(14 июля), "Ниццы" (17 июля) и "Атлетика" (20 июля).

Напомним, что "Динамо" и "Вильярреал" встречались на стадии 1/8 финала ЛЕ в прошлом сезоне. Команда Унаи Эмери дважды победила "бело-синих" (2:0, 2:0). По итогам сезона 2020/21 "Вильярреал" выиграл Лигу Европу.