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Металлист 1925 - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Харьковчане продолжают вести подготовку
Фото: facebook.com/metalist1925
Контрольный матч, 12.07.2021
"Металлист 1925" 17:00 "Кривбасс"
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