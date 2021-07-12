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Буряк: Согласен с Шевченко - сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем национального чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Леонид Буряк подвел итоги выступлений сборной Украины на Евро-2020

Буряк: Согласен с Шевченко - сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем национального чемпионата

Новина українською

Экс-главный тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020, которая дошла до 1/4 финала турнира, где проиграла Англии (0:4).

"Я согласен с Андреем Шевченко: сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем национального чемпионата. Наличие желания и самоотдачи — условие необходимое, но не достаточное. Более важный критерий — мастерство, в котором мы пока как раз и уступаем. Перед тренерами сборной изначально стояла очень непростая задача, и, считаю, мы должны поблагодарить их за достигнутый результат.

Давайте не будем рассуждать о везении и математике, а просто зафиксируем исторический факт: Украина — в европейской топ-восьмерке!", — считает Буряк.

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В статье: Украина Леонид Буряк
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Источник:
Футбольный клуб

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Комментарии (15)
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usovvictor (Kharkov)
12.07.2021 в 20:08
...Буряк наверно запутался в годах, ... то любые команды, то сложно, аж не могу, а как же Казахстан - ну очень сложно. Нет бы сказать, выигрывает тот, у кого воля, несмотря какой противник. Это Евро очень показательно показала, когда полуфиналы и финал уперлись в одиннадцатиметровые - воля, а не слабый чемпионат. Наверно пора снимать эту догму нами же навешанную как хомут на шею с оправданиями, с заменой "ничего невозможного" нет, было бы желание и воля...
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0
0
download1 (huyersk)
12.07.2021 в 19:57
А як же Чехія, Хорватія,Данія з їх чемпіонатами ладнають ??
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0
0
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Aleroz
12.07.2021 в 19:38
Окей, Буряк, пару лет назад на ЧМ 2018 сб. Хорватии обыграла в полуфинале эту же Англию. Чё там у хорватов с национальным чемпионатом ??
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+2
-1
loloper45 (teio)
12.07.2021 в 19:33
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-2
krakow (Херсон)
12.07.2021 в 19:39
Это был я. С тебя ящик коньяка.
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+2
0
krakow (Херсон)
12.07.2021 в 19:26
А, как же Казахстан и Финляндия, товарищ Буряк,спросит любопытный читатель.
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.07.2021 в 19:16
А наших игроков и не выпускают в норм чемпионаты за нормальные деньги! А если и есть вакансии с других чемпионатов, то надо своих рекламировать!
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.07.2021 в 19:14
А как же Лобановский обыгрывал более сильные команды и плевал на всякие там уровни? Кому как не Шевченко это знать?...
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+2
-1
balamyt (Boston)
12.07.2021 в 19:29
Именно он это и понимает ..в отличии от таких как ты..Сейчас другой футбол ..На одной физике и тактике далеко не уедеш...Всегда Главное это...Мастерство...Таких как Шевченко в Украине больше нет...и даже таких как Ярмоленко пока тоже.. В СБУ даже на равноценные замены игроков не хватает...Радуйся тому что есть сейчас
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0
-3
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Drovko (Lviv)
12.07.2021 в 18:59
Знайшли чим виправдовуватися....а я можу продовжити...і з нашою боязкою тактикою гри на утримання рахунку...нехай подивляться як грали данці з англійцями...у півфіналі...чемпіонат Данії не набагато сильніший від нашого якщо не слабший...гляньте у таблицю коефіцієнтів..де ми...а де данці......і точно набагато слабший за АПЛ...просто треба грати у футбол...як грали після 0-2 від Нідерландів....правда грали тільки поки не зрівняли...став рахунок 2:2..далі знову перейшли на вищезгадану тактику...і поплатилися
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+3
0
диментий с кремня (кременчуг)
12.07.2021 в 19:13
не согласен..Датчане (основной состав) в полном составе играют в самых лучших чемпах и не просто играют в сильных ведущих клубах еще и на основных ролях..Так что сравнение чемпа Дании с нашим здесь вообще неуместно..Просто у Шевы слишком малый выбор квалифицированных игроков,так что он выжал максимальный результат на который этот состав тянет
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+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
12.07.2021 в 19:25
А у германии,франции вроде и чемп сильный и игроки в топ лигах..Тут все в комплексе, нужно избавлятся от этого, а то через лет этак 10 , те же слова услышим-слабый чемп,нет выбора итд
+2
0
download1 (huyersk)
12.07.2021 в 20:01
так, в комплесі.. меншовартості
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
12.07.2021 в 19:23
По тактиці погоджусь, трусливо-совковий менталітет.А от чемпіонат дійсно слабкий, хоча це не заважає пробувати гравців ге тільки з топ 2, Італія приклад, сасуоло,торіно...Нашим грандам потрібно відпускати гравців , а не маринувати
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0
0
gychek (львов)
12.07.2021 в 18:46
Воно так і не так!Англія,коли ,здається на ЧС 2012 не вийшла з групи,теж була в плачевному стані.І тоді вони почали реформи ,перш за все в дитячо-юнацькому футболі.І віднедавно молодіжні збірні почали вигравати ЧС,ЧЄ.ОСЬ,Я ДО ТОГО ,ЩО не треба Павелкам просиджувати штани,а починати реформи.А то шкіл дитячо-юнацьких немає...ДЕ БРАТИ Шевченків з Ребровами????
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-1


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