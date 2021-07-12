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Буряк: Согласен с Шевченко - сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем национального чемпионата
Леонид Буряк подвел итоги выступлений сборной Украины на Евро-2020
Экс-главный тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о выступлении
"Я согласен с Андреем Шевченко: сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем национального чемпионата. Наличие желания и самоотдачи — условие необходимое, но не достаточное. Более важный критерий — мастерство, в котором мы пока как раз и уступаем. Перед тренерами сборной изначально стояла очень непростая задача, и, считаю, мы должны поблагодарить их за достигнутый результат.
Давайте не будем рассуждать о везении и математике, а просто зафиксируем исторический факт: Украина — в европейской топ-восьмерке!", — считает Буряк.
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