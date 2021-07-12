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Клубы УПЛ проголосовали за возвращение Миная в элитный дивизион
Никогда такого не было, и вот опять
Олег Барков
После того, как донецкий "Олимпик" отказался от участия в чемпионате УПЛ, дончан в элитном дивизионе заменит новый-старый клуб.
По информации Meta-ratings, после того, как состоялась официальная процедура выхода "Олимпика" из состава участников УПЛ, другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского "
Данное решение официально будет утверждено на одном из ближайших исполкомов УАФ, которое должно состоятся в ближайшее время, после того, как наступит полная ясность с участниками Премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов, поскольку в Первой лиге также зависла судьба МФК "Николаев".
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