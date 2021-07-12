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Клубы УПЛ проголосовали за возвращение Миная в элитный дивизион

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Никогда такого не было, и вот опять

Клубы УПЛ проголосовали за возвращение Миная в элитный дивизион

Олег Барков

Новина українською

После того, как донецкий "Олимпик" отказался от участия в чемпионате УПЛ, дончан в элитном дивизионе заменит новый-старый клуб.

По информации Meta-ratings, после того, как состоялась официальная процедура выхода "Олимпика" из состава участников УПЛ, другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского "Миная", который в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.

Данное решение официально будет утверждено на одном из ближайших исполкомов УАФ, которое должно состоятся в ближайшее время, после того, как наступит полная ясность с участниками Премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов, поскольку в Первой лиге также зависла судьба МФК "Николаев".

Отметим, что ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. "Минай", который заменит "Олимпик", должен был сыграть с киевским "Динамо", однако этот матч будет сыгран позднее.

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В статье: Олимпик (Донецк) Украинская Премьер-лига ФК Минай
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (14)
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Джин Тоник (R)
12.07.2021 в 20:06
У нас самый гнусный чемпионат.Почему в Англии или Италия вылетают и никаких проблем
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0
0
Balabas (Киев)
12.07.2021 в 19:57
Спортивного интереса 0, последний всегда должен вылетать или хотя бы переходной матч.. а у нас как всегда решает кто занёс бабло
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+1
-1
Balabas (Киев)
12.07.2021 в 19:55
Да, походу Гельзин пока сомневался откатик от Миная получил
Ответить
0
-1
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
12.07.2021 в 19:54
Мабуть, проголосували за постачальника очок...
Ответить
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
12.07.2021 в 19:42
Самый загадочный чемпионат. Никто не знает кто пройдёт до конца.)
Ответить
+5
-2
Maryan (Lviv)
12.07.2021 в 19:38
Така та УПЛ, що грати в ній нікому, потрібно вилетівших повертати. Капець ((
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+3
-1
loloper45 (teio)
12.07.2021 в 19:32
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-4
Smooth da Hustler (Львів)
12.07.2021 в 19:28
Фу блеа, не ужели единогласно
Ответить
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.07.2021 в 19:20
Вопрос зачем 16 команд?
Ответить
+4
-6
Smooth da Hustler (Львів)
12.07.2021 в 19:29
А что не так ?
Ответить
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
12.07.2021 в 19:41
Тебе х¥йло это знать не надо.
Ответить
+4
-5
avatar
Барсепиниус (землянин)
12.07.2021 в 19:53
Милый, ты сегодня что-то не в духе
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
12.07.2021 в 19:18
Контрабасс невмырущий....
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+2
-4
Litb@rski (Кёльн)
12.07.2021 в 19:18
И всё так чинно , благородно )))
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+4
-2


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