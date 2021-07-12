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Металлист 1925 в концовке товарищеского матча дожал Кривбасс

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Харьковчане забили три гола за 15 последних минут

Металлист 1925 в концовке товарищеского матча дожал Кривбасс

fckryvbas.com

Новина українською

"Металлист 1925" и "Кривбасс" на базе харьковчан в Высоком провели спарринг между собой.

Гости открыли счет в концовке первого тайма после грубой ошибки Западни на своей половине поля, однако харьковчане смогли не только отыграться, но и вырвать победу.

Причем все 3 гола М1925 забил в последние 15 минут матча.

Металлист 1925 - Кривбасс 3:1

Голы: Жичиков 78, Батюшин 85, Пономарь 90+1 - Щедрий 43

"Металлист 1925": Коваленко М., Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крысько, Голодюк, Батюшин, Пономарь

Запасные: Сидоренко, Коваленко И., Ермаков, Квакич, Ременюк, Еногела, Фабиньо, Блажко, Островский

"Кривбасс": Сарнавский, Татарков, Заименко, Зотько (Прокопчук 29), Коцюмака (Семенов, 80), Рябов, Гордиенко, Гонсалвес (Збунь 68), Пятов, Щедрый, Васин (Пирогов 88)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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ytcnjh (vtk)
12.07.2021 в 23:38
Динамо одесса фарм-клуб Суркиса уже продались.
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alex.belogubko (одесса)
12.07.2021 в 22:26
опять команда ЗЕ проигравает--про УПЛ забудьте с такой игрой
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