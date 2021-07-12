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Металлист 1925 в концовке товарищеского матча дожал Кривбасс
Харьковчане забили три гола за 15 последних минут
fckryvbas.com
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Гости открыли счет в концовке первого тайма после грубой ошибки Западни на своей половине поля, однако харьковчане смогли не только отыграться, но и вырвать победу.
Причем все 3 гола М1925 забил в последние 15 минут матча.
Металлист 1925 - Кривбасс 3:1
Голы: Жичиков 78, Батюшин 85, Пономарь 90+1 - Щедрий 43
"Металлист 1925": Коваленко М., Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крысько, Голодюк, Батюшин, Пономарь
Запасные: Сидоренко, Коваленко И., Ермаков, Квакич, Ременюк, Еногела, Фабиньо, Блажко, Островский
"Кривбасс": Сарнавский, Татарков, Заименко, Зотько (Прокопчук 29), Коцюмака (Семенов, 80), Рябов, Гордиенко, Гонсалвес (Збунь 68), Пятов, Щедрый, Васин (Пирогов 88)
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