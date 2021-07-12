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Бенито: В Динамо я чувствую себя как дома

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионер надеется закрепиться в составе киевлян

Бенито: В Динамо я чувствую себя как дома

Новина українською

Легионер "Динамо" Бенито, который поехал на сбор с командой, оценил свои шансы закрепиться в составе, а также рассказал о впечатлениях от работы с Мирчей Луческу и об отношениях с коллективом киевлян.

- Готов ли ты помочь киевскому "Динамо" после возвращения в клуб?

- Да, конечно. Для этого я здесь. Тренер должен знать, что он может рассчитывать на меня в любой момент. Я всегда готов по-максимуму помочь команде. Если же закрепиться в "Динамо" не получится, мы рассмотрим другие предложения.

- Как ты себя чувствуешь в команде, есть ли у тебя приятели?

- В "Динамо" я чувствую себя как дома. Конечно, в команде есть конкуренция, но это нормально на сборах. Мы сюда приехали не для того, чтобы заводить друзей, но, вместе с тем, можно сказать, что все товарищи по команде – это мои друзья.

- Насколько ты сейчас готов в функциональном плане?

- Я бы сказал, на 90 процентов.

- Чему ты учишься у Мирчи Луческу, как у опытнейшего тренера?

- Мирча Луческу – очень сильный тренер в плане тактики. Он учит нас, как сохранять мяч, как правильно играть в коллективный футбол.

- Можно ли сказать, что это сильнейший тренер, с которым ты работал в своей карьере?

- Точно могу сказать, что один из лучших и наиболее опытных наставников.

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В статье: Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
12.07.2021 в 21:21
Поки шо усиленя немає.
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