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Бенито: В Динамо я чувствую себя как дома
Легионер надеется закрепиться в составе киевлян
Легионер "
- Готов ли ты помочь киевскому "Динамо" после возвращения в клуб?
- Да, конечно. Для этого я здесь. Тренер должен знать, что он может рассчитывать на меня в любой момент. Я всегда готов по-максимуму помочь команде. Если же закрепиться в "Динамо" не получится, мы рассмотрим другие предложения.
- Как ты себя чувствуешь в команде, есть ли у тебя приятели?
- В "Динамо" я чувствую себя как дома. Конечно, в команде есть конкуренция, но это нормально на сборах. Мы сюда приехали не для того, чтобы заводить друзей, но, вместе с тем, можно сказать, что все товарищи по команде – это мои друзья.
- Насколько ты сейчас готов в функциональном плане?
- Я бы сказал, на 90 процентов.
- Чему ты учишься у Мирчи Луческу, как у опытнейшего тренера?
- Мирча Луческу – очень сильный тренер в плане тактики. Он учит нас, как сохранять мяч, как правильно играть в коллективный футбол.
- Можно ли сказать, что это сильнейший тренер, с которым ты работал в своей карьере?
- Точно могу сказать, что один из лучших и наиболее опытных наставников.
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