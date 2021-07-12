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Французы и швейцарцы. Стали известны еще два соперника Динамо на сборе

Премьер-лига
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(1 голосов)

Киевляне продолжают подготовку к сезону

Французы и швейцарцы. Стали известны еще два соперника Динамо на сборе

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Стали известны еще два соперника киевского "Динамо" в контрольных матчах на втором предсезонном сборе в Швейцарии.

Команда достигла договоренности о проведении спаррингов с французским "Эвианом" (15 июля) и швейцарским "Этуалем" (18 июля). Обе встречи пройдут в Мерене, что рядом с Женевой. Их начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что в рамках второго сбора "Динамо" уже сыграло контрольный матч с "Серветтом" (1:1), а также запланировало еще три встречи - со "Сьоном" (14 июля, 20:00 по Киеву), "Ниццей" (17 июля, 21:00) и "Атлетиком Бильбао" (20 июля, 16:00).

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.07.2021 в 21:46
Непогано
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