Французы и швейцарцы. Стали известны еще два соперника Динамо на сборе

Стали известны еще два соперника киевского " Динамо " в контрольных матчах на втором предсезонном сборе в Швейцарии.

Команда достигла договоренности о проведении спаррингов с французским "Эвианом" (15 июля) и швейцарским "Этуалем" (18 июля). Обе встречи пройдут в Мерене, что рядом с Женевой. Их начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что в рамках второго сбора "Динамо" уже сыграло контрольный матч с "Серветтом" (1:1), а также запланировало еще три встречи - со "Сьоном" (14 июля, 20:00 по Киеву), "Ниццей" (17 июля, 21:00) и "Атлетиком Бильбао" (20 июля, 16:00).