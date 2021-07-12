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Французы и швейцарцы. Стали известны еще два соперника Динамо на сборе
Киевляне продолжают подготовку к сезону
fcdynamo.kiev.ua
Стали известны еще два соперника киевского "
Команда достигла договоренности о проведении спаррингов с французским "Эвианом" (15 июля) и швейцарским "Этуалем" (18 июля). Обе встречи пройдут в Мерене, что рядом с Женевой. Их начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Напомним, что в рамках второго сбора "Динамо" уже сыграло контрольный матч с "Серветтом" (1:1), а также запланировало еще три встречи - со "Сьоном" (14 июля, 20:00 по Киеву), "Ниццей" (17 июля, 21:00) и "Атлетиком Бильбао" (20 июля, 16:00).
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