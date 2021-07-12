Вице-президент Львова Панькив покинул клуб

Андрей Панькив, занимавший должность вице-президента " Львова ", покидает клуб.

Сотрудничество прекращено обоюдному соглашению сторон.

"Я благодарен "Львову" и руководству клуба за тот кредит доверия, который был предоставлен мне. За плечами множество реализованных проектов и я убежден, что впереди у команды большое будущее. Спасибо всем за годы проведенные вместе!" - прокомментировал расставание Панькив.