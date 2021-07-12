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Вице-президент Львова Панькив покинул клуб
По обоюдному согласию сторон
Фото: ФК Львов
Андрей Панькив, занимавший должность вице-президента "
Сотрудничество прекращено обоюдному соглашению сторон.
"Я благодарен "Львову" и руководству клуба за тот кредит доверия, который был предоставлен мне. За плечами множество реализованных проектов и я убежден, что впереди у команды большое будущее. Спасибо всем за годы проведенные вместе!" - прокомментировал расставание Панькив.
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Источник:ФК Львов
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