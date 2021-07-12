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Трибуны, туалеты и освещение. В УАФ пояснили, почему забрали 3-ю категорию у стадиона Украина
Звучит как оправдание
Глава комитета УАФ по вопросам стадионов Геннадий Прокопович рассказал, почему Ассоциация
"Процедура перехода из реестров на категорийность стадионов в Украине продолжается уже два года. Было направлено множество официальных обращений по устранению недостатков на тех или иных стадионах.
Но, к сожалению, мы имеем ряд стадионов, которые за все это время не проводят никаких работ и состояние этих арен только ухудшается. К таким можно отнести, например, днепровский стадион "Метеор" или львовский стадион "Украина", инфраструктура которого год за годом приходит в упадок.
Например, на львовской арене в плохом (иногда, в очень плохом) состоянии трибуны и сиденья, а на фан-секторе они вообще отсутствуют. В плохом состоянии входные группы стадиона, туалеты для зрителей – просто в ужасном.
Кроме того, на стадионе как не было, так до сих пор нет сертификата на освещение, а номинальный уровень освещения поля составляет 1200 люкс вместо нужных для 3 категории стадионов 1400 люкс, что, среди прочего, препятствует соблюдению необходимых стандартов для телетрансляций.
Закономерно, что наличие этих и других недостатков исключает отнесение стадиона к 3-й категории", – сказал Прокопович.
Напомним, что свои матчи на этом стадионе в сезоне 2021/22 собирались проводить "Рух", "Львов" и ООО "Карпаты". Первые два не смогли договориться с руководством "Арены-Львов" и поэтому решили воспользоваться услугами "Украины".
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