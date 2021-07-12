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Трибуны, туалеты и освещение. В УАФ пояснили, почему забрали 3-ю категорию у стадиона Украина

Премьер-лига
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(1 голосов)

Звучит как оправдание

Трибуны, туалеты и освещение. В УАФ пояснили, почему забрали 3-ю категорию у стадиона Украина

Новина українською

Глава комитета УАФ по вопросам стадионов Геннадий Прокопович рассказал, почему Ассоциация лишила львовский стадион "Украина" 3-й категории, что делает невозможным проведение на нем матчей УПЛ.

"Процедура перехода из реестров на категорийность стадионов в Украине продолжается уже два года. Было направлено множество официальных обращений по устранению недостатков на тех или иных стадионах.

Но, к сожалению, мы имеем ряд стадионов, которые за все это время не проводят никаких работ и состояние этих арен только ухудшается. К таким можно отнести, например, днепровский стадион "Метеор" или львовский стадион "Украина", инфраструктура которого год за годом приходит в упадок.

Например, на львовской арене в плохом (иногда, в очень плохом) состоянии трибуны и сиденья, а на фан-секторе они вообще отсутствуют. В плохом состоянии входные группы стадиона, туалеты для зрителей – просто в ужасном.

Кроме того, на стадионе как не было, так до сих пор нет сертификата на освещение, а номинальный уровень освещения поля составляет 1200 люкс вместо нужных для 3 категории стадионов 1400 люкс, что, среди прочего, препятствует соблюдению необходимых стандартов для телетрансляций.

Закономерно, что наличие этих и других недостатков исключает отнесение стадиона к 3-й категории", – сказал Прокопович.

Напомним, что свои матчи на этом стадионе в сезоне 2021/22 собирались проводить "Рух", "Львов" и ООО "Карпаты". Первые два не смогли договориться с руководством "Арены-Львов" и поэтому решили воспользоваться услугами "Украины".

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) стадион Украина УАФ
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Источник:
champion.com.ua

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Комментарии (8)
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hromik1973 (тернополь)
12.07.2021 в 21:51
В Т ернополі не краща ситуація, але канає! !!
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.07.2021 в 21:36
Это галимые отмазки. Правду напишите или очкуете?
Ответить
+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.07.2021 в 21:18
А Гагаріна у Чернігові усім критеріям відповідає?
Ответить
+4
0
Lion Killer (Львів)
12.07.2021 в 21:04
Стадіон в добитому стані по правді кажучи. Те що козловський хоче як і димінський за копійки матчі хоче проводити, то його проблема
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+3
-1
hromik1973 (тернополь)
12.07.2021 в 21:04
Тридараси!!!!
Ответить
+1
-1
karpatoman (Львів)
12.07.2021 в 20:47
А як там з освітленням в Луцьку, з опаленням в Ужгороді і Чернігові і наявністю всіх сидінь у тому ж таки Чернігові?
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+7
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.07.2021 в 21:18
Ніяк, та там і команди вже немає.
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0
-1
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
12.07.2021 в 21:22
Пацанчик, в Чернигове подогрев есть, но нет струму))), а вот наличие всех сидений не обязательно, не менее пяти тысяч надо, а они есть. И пожалуйста, не тыкай в других пальцем, если у вас срать негде.
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+1
-2


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