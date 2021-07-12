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15 июля Шахтер и Puma представят новые комплекты формы команды
С пятницы форма появится в свободной продаже
shakhtar.com
15 июля "
Официальная презентация экипировки в преддверии стартующего вскоре сезона-2021/22 пройдет в формате live-трансляции с привлечением прессы, лидеров мнений, представителей клуба и болельщиков.
"Шахтер" верен наследию родного края. В новых комплектах формы, разработанных глобальным спортивным брендом Puma, традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями.
Puma подчеркивает, что за основу дизайна домашнего и выездного комплектов формы взят принт джерси "Шахтера" 2011 года. Полоса символизирует удачу и победы, а фактура каменного угля – дань традициям Донецкого края. Цвета остались традиционными – оранжевый и черный.
Благодаря усовершенствованной технологии терморегуляции Puma dryCell новая форма позволит игрокам двигаться без ограничений и полностью чувствовать свое тело. Одежда поглощает влагу, чтобы футболист поддерживал комфортную температуру тела во время игры. Это обеспечивает специальная вентиляция и сетка, которая используется в производстве. Форма изготовлена из 100% переработанного полиэстера, что значительно уменьшает уровень вреда окружающей среде – говорится в заявлении клуба.
Болельщики смогут приобрести комплекты новой формы "Шахтера" уже с 16 июля.
Напомним, что до нынешнего сезона "Шахтер" сотрудничал с Nike.
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