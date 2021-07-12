  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 15 июля Шахтер и Puma представят новые комплекты формы команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

15 июля Шахтер и Puma представят новые комплекты формы команды

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

С пятницы форма появится в свободной продаже

15 июля Шахтер и Puma представят новые комплекты формы команды

shakhtar.com

Новина українською

15 июля "Шахтер" и Puma представят домашний и выездной комплекты формы "горняков".

Официальная презентация экипировки в преддверии стартующего вскоре сезона-2021/22 пройдет в формате live-трансляции с привлечением прессы, лидеров мнений, представителей клуба и болельщиков.

Читайте такжеВ сеть слили фото формы Шахтера на новый сезон

"Шахтер" верен наследию родного края. В новых комплектах формы, разработанных глобальным спортивным брендом Puma, традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями.

Puma подчеркивает, что за основу дизайна домашнего и выездного комплектов формы взят принт джерси "Шахтера" 2011 года. Полоса символизирует удачу и победы, а фактура каменного угля – дань традициям Донецкого края. Цвета остались традиционными – оранжевый и черный.

Благодаря усовершенствованной технологии терморегуляции Puma dryCell новая форма позволит игрокам двигаться без ограничений и полностью чувствовать свое тело. Одежда поглощает влагу, чтобы футболист поддерживал комфортную температуру тела во время игры. Это обеспечивает специальная вентиляция и сетка, которая используется в производстве. Форма изготовлена из 100% переработанного полиэстера, что значительно уменьшает уровень вреда окружающей среде – говорится в заявлении клуба.

Болельщики смогут приобрести комплекты новой формы "Шахтера" уже с 16 июля.

Напомним, что до нынешнего сезона "Шахтер" сотрудничал с Nike.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Puma
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.07.2021 в 21:33
А це допоможе у третьому раунді відбору ЛЧ?)
Ответить
+1
0
grassion (Харьков)
12.07.2021 в 21:50
Странное у вас мышление... Я думал это реклама=деньги
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...