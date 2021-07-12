15 июля Шахтер и Puma представят новые комплекты формы команды

15 июля " Шахтер " и Puma представят домашний и выездной комплекты формы "горняков".

Официальная презентация экипировки в преддверии стартующего вскоре сезона-2021/22 пройдет в формате live-трансляции с привлечением прессы, лидеров мнений, представителей клуба и болельщиков.

"Шахтер" верен наследию родного края. В новых комплектах формы, разработанных глобальным спортивным брендом Puma, традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями.

Puma подчеркивает, что за основу дизайна домашнего и выездного комплектов формы взят принт джерси "Шахтера" 2011 года. Полоса символизирует удачу и победы, а фактура каменного угля – дань традициям Донецкого края. Цвета остались традиционными – оранжевый и черный.

Благодаря усовершенствованной технологии терморегуляции Puma dryCell новая форма позволит игрокам двигаться без ограничений и полностью чувствовать свое тело. Одежда поглощает влагу, чтобы футболист поддерживал комфортную температуру тела во время игры. Это обеспечивает специальная вентиляция и сетка, которая используется в производстве. Форма изготовлена из 100% переработанного полиэстера, что значительно уменьшает уровень вреда окружающей среде – говорится в заявлении клуба.