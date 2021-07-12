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Еще один шанс. Селезнев ведет переговоры с Минаем
Минай остается в элите
Экс-форвард "Колоса" Евгений Селезнев не оставляет попыток стать лучшим бомбардиром УПЛ.
После информации о "Вересе", "Львове" и "Черноморце", Евгений нашел еще один возможный вариант трудоустройства.
По информации "ТаТоТаке", сегодня, 12 июля, Евгений прибыл в расположение "
Чем закончатся переговоры неизвестно.
Напомним, что Селезнев был отчислен из "Колоса" после нарушения режима на зимних сборах команды.
Также отметим, что "Минай", который по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ, остается в элите из-за снятия с соревнований "Олимпика".
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