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Еще один шанс. Селезнев ведет переговоры с Минаем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Минай остается в элите

Еще один шанс. Селезнев ведет переговоры с Минаем

Новина українською

Экс-форвард "Колоса" Евгений Селезнев не оставляет попыток стать лучшим бомбардиром УПЛ.

После информации о "Вересе", "Львове" и "Черноморце", Евгений нашел еще один возможный вариант трудоустройства.

По информации "ТаТоТаке", сегодня, 12 июля, Евгений прибыл в расположение "Миная". Стороны ведут переговоры о переходе игрока в закарпатский клуб.

Чем закончатся переговоры неизвестно.

Напомним, что Селезнев был отчислен из "Колоса" после нарушения режима на зимних сборах команды.

Также отметим, что "Минай", который по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ, остается в элите из-за снятия с соревнований "Олимпика".

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (13)
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Zapp Brannigan (Київ)
12.07.2021 в 23:38
Міля, залишся - такий напарник в тебе буде! Ну чи собутильник
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
12.07.2021 в 23:08
Ото б "грізна" пара форвардів була якщо б Міля залишився.
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+3
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
12.07.2021 в 23:25
Грізна для ресторанів Ужгорода...
Ответить
+4
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
12.07.2021 в 23:01
а может лучше на "заработки"..к "братьям"?
Ответить
+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.07.2021 в 23:00
Вау))
Ответить
0
-2
avatar
Vovan7219 (Киев)
12.07.2021 в 22:46
Как достало уже оно... Блевать от него хочется...
Ответить
+6
-1
Джин Тоник (R)
12.07.2021 в 22:37
Селезень так позорно хочет побить рекорд.он не понимает что люди помнят игру а не цифры.Жень будь на пенсии!
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+5
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
12.07.2021 в 23:41
Та в Минаї ще попробуй побить той рекорд, з їх-то грою))
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
12.07.2021 в 22:35
Милевский: " Пост сдал!" Селезнёв: " Пост принял!"
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+8
0
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Просто Толик (Одесса)
12.07.2021 в 22:33
"Стороны ведут переговоры о переходе игрока в закарпатский клуб. Чем закончатся переговоры неизвестно." Известно - сильнейшим похмельем
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+7
-1
grasshopper1 (Харьков)
12.07.2021 в 22:28
владельцы Миная: так ты или бухаешь или наркотики. Все сразу нельзя
Ответить
+4
0
kapost (Винница)
12.07.2021 в 22:27
Союз Тунця і Мінтая
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+11
0
Djon (Киев)
12.07.2021 в 22:23
Євген, може вже пора на пенсію?
Ответить
+4
0


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