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Рух: У главы комитета УАФ по стадионам получился неповторимый набор забавности, непрофессионализма и лицемерия

Премьер-лига
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Война за стадион Украина продолжается

Рух: У главы комитета УАФ по стадионам получился неповторимый набор забавности, непрофессионализма и лицемерия

/fcrukh.com

Новина українською

"Рух" отреагировал на слова главы комитета УАФ по вопросам стадионов Геннадия Прокоповича, который чуть ранее рассказал, почему Ассоциация лишила львовский стадион "Украина" 3-й категории, что делает невозможным проведение на нем матчей УПЛ.

"Рух" с большим интересом ознакомился с комментариями главы комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ Геннадия Прокоповича.

Искренне удивляет, насколько господин Прокопович уверен в абсолютной прозрачности и безупречности решения возглавляемого им комитета об исключении стадиона "Украина" во Львове из перечня стадионов 3-й категории.

Господин Прокопович, вероятно, очень спешил, чтобы хоть что-то ответить на открытое обращение нашего клуба с пятницы 8 июля. И да, пожалуй, спешил, что не дождавшись понедельника и встречи с пресс-службой родной ассоциации – воспользовался в субботу услугами одного из ресурсов.

А лучше бы подождал и собрался с мыслями – так на скорую руку вышел какой-то неповторимый набор забавности, непрофессионализма и лицемерия.

Если господин Прокопович действительно осознает смысл того, что он наговорил, и готов отвечать за свои слова – мы ждем от уважаемого господина обнародования:

Писем-обращений относительно недостатков стадиона "Украина" с надлежащими доказательствами их отправки или администрации стадиона, или его арендатору или владельцу.

Акта инспекции стадиона "Украина" 8 июля 2021 года, оформленного с соблюдением всех требований к такому документу.

Сертификатов освещения стадионов в Чернигове, Кропивницкому и Ужгороде.

Иначе все ваши слова и просто пустые слова в защиту мундира.

А пока вы, надеемся, таки их готовите – мы приготовили для вас один невероятно интересный документ. Государственный. Официальный. О котором вы должны знать на своем посту – но, похоже, не знаете. Как говорил еще один герой звездных времен вашей государственной службы – это будет бимба", – сказано в заявлении "Руха".

Рух: У главы комитета УАФ по стадионам получился неповторимый набор забавности, непрофессионализма и лицемерия - изображение 1
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В статье: Рух (Львов) УАФ
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Источник:
ФК Рух

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