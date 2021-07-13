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УАФ проверит высказывания Руха относительно львовских стадионов и снятия с чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Стадионные войны продолжаются

УАФ проверит высказывания Руха относительно львовских стадионов и снятия с чемпионата

Новина українською

Комитет УАФ по этике и честной игре проверит высказывания, "Руха", которые были опубликованы на официальном сайте клуба 9 июля.

Речь идет о заявлении клуба относительно стадиона "Украина", в котором "Рух" грозится сняться с соревнований, если ему не позволят играть на данной арене.

Причина проверки – возможные нарушения кодекса этики и честной игры.

Клубу направлен запрос с просьбой предоставить объяснения относительно данных высказываний.

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В статье: Рух (Львов) Комитет по этике и честной игре
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
13.07.2021 в 01:42
УФА - це банда козлів. Скоро в україні футбола не буде. Будуть іграти на нервах або в горшкі.
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