УАФ проверит высказывания Руха относительно львовских стадионов и снятия с чемпионата

Комитет УАФ по этике и честной игре проверит высказывания, "Руха", которые были опубликованы на официальном сайте клуба 9 июля .

Речь идет о заявлении клуба относительно стадиона "Украина", в котором "Рух" грозится сняться с соревнований, если ему не позволят играть на данной арене.

Причина проверки – возможные нарушения кодекса этики и честной игры.

Клубу направлен запрос с просьбой предоставить объяснения относительно данных высказываний.