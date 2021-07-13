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УАФ проверит высказывания Руха относительно львовских стадионов и снятия с чемпионата
Стадионные войны продолжаются
Комитет УАФ по этике и честной игре проверит высказывания, "Руха",
Речь идет о заявлении клуба относительно стадиона "Украина", в котором "Рух" грозится сняться с соревнований, если ему не позволят играть на данной арене.
Причина проверки – возможные нарушения кодекса этики и честной игры.
Клубу направлен запрос с просьбой предоставить объяснения относительно данных высказываний.
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Источник:УАФ
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Fishing 555 (Rivne)
13.07.2021 в 01:42
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