Мутные схемы, сложный характер, враг Лукашенко: пять фактов про белорусского новичка Динамо

Факт 1: Регулярно ссорится с тренерами

Это началось еще с детско-юношеского футбола. В родном «Витебске» Шкурин имел натянутые отношения с наставниками и партнерами по команде, которым мог напихать прямо во время матчей. Ему казалось, что он лучше знает, что ему надо тренировать, как играть, и терпели Илью лишь за очевидный талант и природные данные.

Впрочем, и они не помешали летом 2019-го выгнать Шкурина из белорусской молодежки. Эпичная была история: не попав в стартовый состав на матч против Гибралтара, Илья просто поехал домой. Тренеры этого не простили, и их можно понять.

Наконец, экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, работавший с Ильей, тоже признавал, что «в полной мере достучаться до игрока у него не получилось».

Факт 2: Лучше всего играл у самого строгого тренера Беларуси

Вы, может, и не знаете, но для Беларуси Анатолий Юревич - культовая фигура еще с 90-х. О его невыносимых нагрузках ходят легенды. При этом в отличие от Лобановского, на которого работала группа ученых во главе с Зеленцовым, Юревич дозирует тренировки «на глаз», что порой приводит к тяжелым последствиям для футболистов.

С другой стороны, если игроку режим Юревича подходит, он обретает второе дыхание и расцветает. Именно так произошло со Шкуриным. Он приехал к мэтру в «Энергетик-БГУ» в феврале 2019-го, имея за плечами 120 минут и 1 забитый гол в белорусской элите. В то же время у Юревича Илья сходу выдал 19 голов в 26 турах в чемпионате-2019.

Именно в «Энергетике» зрители увидели, как здорово Шкурин играет на втором этаже; как эффективно (хоть и не шибко эффектно) забивает со средней; как открывается между линиями и подыгрывает партнерам. Для чемпионата Беларуси это была сенсация: 19 голов там никто не забивал целых 12 сезонов подряд. Добавьте сюда фактуру и молодость - и поймете, откуда интерес от почти всех грандов РПЛ.

Факт 3: В Москву переехал с помощью мутных схем

Шкурин в итоге перешел в московский ЦСКА, которым тогда руководил другой белорус Виктор Гончаренко. Решение сколько логичное, столь и амбициозное. Но еще интересное другое.

Этот трансфер с белорусской стороны плохо пахнет. Если верить Transfermarkt, 8 января 2020 года Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» не в ЦСКА, а в «Динамо-Брест» за смешные 95 тысяч евро, а уже на следующий день стал игроком армейцев, которые выложили за него (Бресту, а не «Энергетику») 500 тысяч.

Не нужно быть детективом, чтобы догадаться: у «Энергетика» и «Динамо-Брест» была по Шкурину какая-то неофициальная договоренность. Поговаривают, что владелец Бреста годом ранее помог устроить переход Ильи из «Витебска» в «Энергетик», и его за это отблагодарили. В любом случае, это какая-то дичь.

Факт 4: В России забил три гола за 360 минут, но проиграл конкуренцию

Параллельно со Шкуриным ЦСКА подписал 21-летнего аргентинского центра Адольфо Гайча за 8,5 млн евро; также не забываем о наличии в команде безусловного стартера Федора Чалова.

Грубо говоря, Илью изначально брали не под основу, а в ротацию - посмотреть, что из него получится. И он первое время старался цепляться за шансы. Осенью 2020-го Шкурин играл совсем мало, однако забил три мяча: вырвал для армейцев победу над «Тамбовом», в одно касание спас ничью с «Химками» и открыл счет в ничейной игре с «Уралом».

Все три гола Шкурин забил с близкого расстояния, причем в двух случаях из трех решающим фактором стала его игра на втором этаже. В ногах у Ильи на уровне РПЛ все было не так гладко, так что комментаторы, реагируя на его мяч, выдали: «Даже Шкурин забил». Сами понимаете, про кого так обычно говорят.

Ну а вторая половина сезона-2020/21 - это вообще кошмар. Илья сперва повредил бедро, затем 2-3 раза вышел на замену, но времени было совсем мало, да и как набрать форму, если не играешь?

Факт 5: Является персоной нон-грата на родине

В прошлом году, когда Александр Лукашенко и его режим окончательно съехали с катушек и устроили террор собственному народу, Шкурин (к слову, один из немногих спортсменов) открыто выступил против.

«Представлять интересы национальной команды отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь!» - написал форвард в соцсети, после чего на него обрушилась волна негатива со стороны режима.

Из сборной отчислили - это раз. Лишили отсрочки в армию - это два. Даже в ФИФА жалобу подали с требованием запретить Илье выступать в клубах, только та никак не отреагировала. Естественно, Шкурин может выступать хоть в Киеве, хоть на Луне, но вот заезжать в Беларусь ему сейчас опасно. Даже пролетать над ней - и то чревато проблемами, как показал прецедент Протасевича.

Да, и еще… К большому разочарованию отечественных политических СМИ, рассусоливать эту тему Шкурин наверняка не станет. Он, как и другие птенцы Юревича, в целом почти не дает интервью, заявляя, что за футболиста должна говорить его игра. Не самая привычная позиция в наше-то время, но, с другой стороны, отчасти он и прав. «Динамо» сейчас нужны голы, а не слова.