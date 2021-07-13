Черноморец продлил контракты с Мартыненко и Бугаем

Форвард Владислав Бугай и центральный защитник Евгений Мартыненко подписали новые контракты с "Черноморцем".

28-летний Мартыненко - воспитанник СДЮШОР "Черноморец". За одесскую команду играл с февраля 2011 года до июня 2018-го и с августа 2020-по сегодняшний день. Всего в составе "моряков" Мартыненко провел 85 матчей и забил 5 голов

23-летний Бугай выступает за "Черноморец" с сентября 2020 года. На счету форварда 3 гола и 4 результативные передачи в 20 матчах.

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