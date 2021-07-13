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Верес определился с соперниками на заключительном этапе сборов
Ровенчане сыграют еще два контрольных матча
Фото: НК Верес
В среду, 14-го июля, ровенский "Верес" отправится из Львова в Киев. В столице ровенчане проведут заключительный этап второго тренировочного сбора. В течение этой недели там "Верес" сыграет еще два контрольных матча.
15 июля ровенчане встретятся с новичком Второй лиги - клубом "ЛНЗ-Лебедин".
А 18 июля "Верес" померяется силами с клубом УПЛ. Соперником ровенчан будет черниговская "Десна".
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Источник:НК Верес
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