Верес определился с соперниками на заключительном этапе сборов

В среду, 14-го июля, ровенский "Верес" отправится из Львова в Киев. В столице ровенчане проведут заключительный этап второго тренировочного сбора. В течение этой недели там "Верес" сыграет еще два контрольных матча.

15 июля ровенчане встретятся с новичком Второй лиги - клубом "ЛНЗ-Лебедин".

А 18 июля "Верес" померяется силами с клубом УПЛ. Соперником ровенчан будет черниговская "Десна".