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Верес определился с соперниками на заключительном этапе сборов

Премьер-лига
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Ровенчане сыграют еще два контрольных матча

Верес определился с соперниками на заключительном этапе сборов

Фото: НК Верес

Новина українською

В среду, 14-го июля, ровенский "Верес" отправится из Львова в Киев. В столице ровенчане проведут заключительный этап второго тренировочного сбора. В течение этой недели там "Верес" сыграет еще два контрольных матча.

15 июля ровенчане встретятся с новичком Второй лиги - клубом "ЛНЗ-Лебедин".

А 18 июля "Верес" померяется силами с клубом УПЛ. Соперником ровенчан будет черниговская "Десна".

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В статье: Десна (Чернигов) Верес (Ровно) ЛНЗ-Лебедин
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Источник:
НК Верес

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