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Азербайджанский клуб арендовал форварда Львова
В контракте включена опция выкупа нападающего
Фото: fczire.az
"Зиря" объявила о подписании нападающего "Львова" Филипе Пахтманна.
Азербайджанский клуб взял 21-летнего бразильца в аренду до конца этого сезона, сообщает официальный сайт команды.
Также отмечается, что в контракт включена опция выкупа форварда по итогам арендного соглашения. Если "Зиря" все-таки решит оформить трансфер Пахтманна, то тогда подпишет с ним контракт на три года.
Напомним, что во "Львов" Пахтманн перешел в 2019 году. В составе львовского клуба провел 14 матчей, результативными действиями не отметился.
За "Зирю" бразилец дебютировал в январе этого года, но в феврале получил травму и на этом завершил сезон.
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