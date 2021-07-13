Азербайджанский клуб арендовал форварда Львова

"Зиря" объявила о подписании нападающего "Львова" Филипе Пахтманна.

Азербайджанский клуб взял 21-летнего бразильца в аренду до конца этого сезона, сообщает официальный сайт команды.

Также отмечается, что в контракт включена опция выкупа форварда по итогам арендного соглашения. Если "Зиря" все-таки решит оформить трансфер Пахтманна, то тогда подпишет с ним контракт на три года.

Напомним, что во "Львов" Пахтманн перешел в 2019 году. В составе львовского клуба провел 14 матчей, результативными действиями не отметился.

За "Зирю" бразилец дебютировал в январе этого года, но в феврале получил травму и на этом завершил сезон.