Вербич и Де Пена вернулись в общую группу Динамо на сборе в Швейцарии

Вингеры "Динамо" Карлос де Пена и Беньямин Вербич вернулись к тренировкам в общей группе.

Повреждение де Пены в товарищеском матче с "Серветтом" оказалось несерьезным.

Из-за травмы колена Вербич не играл за "Динамо" с декабря прошлого года.

Заниматься по индивидуальной программе продолжают защитник Денис Попов, который перенес операцию по удалению миндалин из-за тонзиллита, и голкипер Руслан Нещерет, восстанавливающийся после операции на бицепсе.

Напомним, что следующий спарринг на втором сборе в Швейцарии "Динамо" сыграет против "Cьона" завтра, 14 июля. Начало – в 15.00