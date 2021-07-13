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Вербич и Де Пена вернулись в общую группу Динамо на сборе в Швейцарии

Премьер-лига
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До этого игроки занимались по индивидуальной программе

Вербич и Де Пена вернулись в общую группу Динамо на сборе в Швейцарии

Фото: ФК Динамо Киев

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Вингеры "Динамо" Карлос де Пена и Беньямин Вербич вернулись к тренировкам в общей группе.

Повреждение де Пены в товарищеском матче с "Серветтом" оказалось несерьезным.

Из-за травмы колена Вербич не играл за "Динамо" с декабря прошлого года.

Заниматься по индивидуальной программе продолжают защитник Денис Попов, который перенес операцию по удалению миндалин из-за тонзиллита, и голкипер Руслан Нещерет, восстанавливающийся после операции на бицепсе.

Напомним, что следующий спарринг на втором сборе в Швейцарии "Динамо" сыграет против "Cьона" завтра, 14 июля. Начало – в 15.00

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич Денис Попов Руслан Нещерет Карлос де Пена
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Источник:
ФК Динамо Киев

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