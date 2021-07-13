Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вербич и Де Пена вернулись в общую группу Динамо на сборе в Швейцарии
До этого игроки занимались по индивидуальной программе
Фото: ФК Динамо Киев
Вингеры "Динамо" Карлос де Пена и Беньямин Вербич вернулись к тренировкам в общей группе.
Повреждение де Пены в товарищеском матче с "Серветтом" оказалось несерьезным.
Из-за травмы колена Вербич не играл за "Динамо" с декабря прошлого года.
Заниматься по индивидуальной программе продолжают защитник Денис Попов, который перенес операцию по удалению миндалин из-за тонзиллита, и голкипер Руслан Нещерет, восстанавливающийся после операции на бицепсе.
Напомним, что следующий спарринг на втором сборе в Швейцарии "Динамо" сыграет против "Cьона" завтра, 14 июля. Начало – в 15.00
Популярное сейчас
- Вернидуб: Думаю, что отмена правила выездного гола сыграло в пользу сильных команд
- УАФ проверит высказывания Руха относительно львовских стадионов и снятия с чемпионата
- Установлен игрок, который больше всех промахивался ударами по воротам на Евро-2020
- Рух обратился к УАФ с заявлением о готовности прекратить свое существование
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО