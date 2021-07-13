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СМИ: На Минай наложен трансферный бан
Как же играть в УПЛ тогда?
Фото: ФК Минай/Автор - незвестен
Причиной стал спор вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича. Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность вплоть до полного выполнения клубом своих обязательств. Бан рассчитан сроком на три трансферных окна.
Мислав Матич выступал за закарпатцев в прошлом сезоне, отыграл за команду 25 матчей во всех турнирах, 22 из которых начинал в стартовом составе.
Напомним, что вскоре
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