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СМИ: На Минай наложен трансферный бан

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Как же играть в УПЛ тогда?

СМИ: На Минай наложен трансферный бан

Фото: ФК Минай/Автор - незвестен

Новина українською

"Минай" в ближайшее время не сможет заявлять новых игроков. Об этом сообщает Sportarena со ссылкой на собственные источники.

Причиной стал спор вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича. Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность вплоть до полного выполнения клубом своих обязательств. Бан рассчитан сроком на три трансферных окна.

Мислав Матич выступал за закарпатцев в прошлом сезоне, отыграл за команду 25 матчей во всех турнирах, 22 из которых начинал в стартовом составе.

Напомним, что вскоре УПЛ должна объявить о возвращении "Миная" в УПЛ вместо "Олимпика".

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В статье: ФК Минай Мислав Матич
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Источник:
sportarena.com

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Комментарии (8)
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Stuntriding (Киев)
13.07.2021 в 13:26
Кормилец в шокеПридётся Васе бутсы натягивать и на полеВот вам вышка в 16 команд
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
13.07.2021 в 13:12
Як так ...? А косолапого "пачті рєкардцмєна" не пристроять тепер ? Хоча хз чи взяли б ... За те Вася прі дєлах ! Йо ?!
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+2
0
aleks68
13.07.2021 в 13:10
ну что павелко и дикий приплыли?вляпались в дерьмо по самые уши.и что дальше-оставить 15 команд?или искать теперь замену минаю?шевченко хотел сильный чемпионат?вы хотя бы этот проведите.безмозглые идиоты
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+1
-1
Просто любитель (Днепр)
13.07.2021 в 12:55
Что только не придумают лишь бы Кармильца в упл не взять
Ответить
+4
0
Dortmund 09 (Киев)
13.07.2021 в 12:48
Ну пусть тогда Волынь играет.
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
13.07.2021 в 12:47
І з ким тепер грати? На контракті чи то 6 чи то 10 гравців. Підписувати нових не можна. Коли це все закінчиться (я не тільки про Минай)? Скоріше б вже 23-те число. Немає більше сил на всю цю пародію дивитись! (
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+3
0
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Stuntriding (Киев)
13.07.2021 в 13:26
11.....Вася на поле выползет
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0
0
Лекарь (село Дарница)
13.07.2021 в 12:37
цЫрк, бл*
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+3
-1


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