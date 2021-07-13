СМИ: На Минай наложен трансферный бан

"Минай" в ближайшее время не сможет заявлять новых игроков. Об этом сообщает Sportarena со ссылкой на собственные источники.

Причиной стал спор вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича. Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность вплоть до полного выполнения клубом своих обязательств. Бан рассчитан сроком на три трансферных окна.

Мислав Матич выступал за закарпатцев в прошлом сезоне, отыграл за команду 25 матчей во всех турнирах, 22 из которых начинал в стартовом составе.