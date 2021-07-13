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Мудрик: Большое желание работать с тренерским штабом Де Дзерби

Премьер-лига
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Полузащитник "Шахтера" - о подготовке команды к новому сезону

Мудрик: Большое желание работать с тренерским штабом Де Дзерби

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал о подготовке к сезону в Австрии, доверии тренерского штаба и желании приносить пользу команде.

– Сбор прошел отлично! Очень многому научились. Тренер внес много разных идей – мы не можем выучить их полностью за три недели, но учим. И уже проделали хорошую работу.

– Что нового внес тренерский штаб?

– Построение игры, перемещение на поле. Много нового.

– В последнем спарринге с "Шальке" не удалось выиграть. Насколько это было важно?

– В первую очередь важна наша игра, фундамент, который был заложен, чтобы мы его развивали и продолжали выполнять указания тренера. Конечно, хотели победить. Ничья для "Шахтера", я считаю, не положительный результат, но мы будем с каждым днем и неделей набирать все большие обороты.

– Роберто Де Дзерби не раз в интервью говорил, что очень рассчитывает на тебя, что ты импонируешь как футболист и что в тебе большой потенциал. Чувствуешь доверие тренерского штаба?

– Да, чувствую. И считаю, что доверие нужно каждый день на каждой тренировке оправдывать. Большое желание работать с этим тренерским штабом. Хочу приносить как можно больше пользы команде.

– За 18 дней у вас был только один выходной, а почти ежедневно тренировались дважды. Какое твое физическое состояние? Чувствуется ли усталость?

– Чувствуется. Все должны понимать, что это сборы – на них должно быть тяжело. Если бы на них было легко, значит, мы что-то делали бы неправильно. Все это нормально. Усталость ощущается у всех, но так и должно быть, чтобы подготовиться к сезону хорошо", - сказал Мудрик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтер

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