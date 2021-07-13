Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Аланьяспор: смотреть онлайн, видеотрансляция
Завершение турецкого сбора
Фото: ФК Заря
Контрольный матч, 13.07.2021
"Заря" 18:00 "Аланьяспор"
Читайте такжеВсе спарринги клубов УПЛ
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинец попал в символическую сборную Евро-2020 по версии Squawka
- Олимпик будет выступать в Первой лиге. У донецкого клуба будет новый президент
- Аталанта будет платить часть зарплаты Коваленко после его перехода в Эмполи
- Динамо может предложить трех игроков Днепру-1 в обмен на Довбика
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...