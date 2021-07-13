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Ворскла - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Полтавчане точно готовятся к УПЛ, закарпатцы - не факт
Фото: ФК Ворскла
Контрольный матч, 13.07.2021
"Ворскла" 17:00 "Минай"
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