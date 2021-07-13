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Ворскла подписала контракт с бывшим игроком Николаева
Команда усилила свой состав
Фото: vorskla.com.ua
"Ворскла" официально объявила о подписании 25-летнего защитника Богдана Кушниренко. Стороны подписали контракт на один год.
Перед трансфером Кушниренко выступал за "Николаев", в составе которого в прошлом сезоне он забил 10 голов.
Стоит отметить, что в предыдущем клубе, игрок стабильно играл, часто ассистировал партнерам и забивал. Также он имеет негласный титул штатного пенальтиста.
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