Ворскла подписала контракт с бывшим игроком Николаева

"Ворскла" официально объявила о подписании 25-летнего защитника Богдана Кушниренко. Стороны подписали контракт на один год.

Перед трансфером Кушниренко выступал за "Николаев", в составе которого в прошлом сезоне он забил 10 голов.

Стоит отметить, что в предыдущем клубе, игрок стабильно играл, часто ассистировал партнерам и забивал. Также он имеет негласный титул штатного пенальтиста.