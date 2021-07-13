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Десна объявила список спаррингов до старта сезона
По одному из каждой украинской профессиональной лиги
Фото: ФК Десна/Автор неизвестен
Черниговская "Десна" проведёт три контрольных игры накануне старта чемпионата Украины. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Команда Александра Рябоконя уже завтра, 14 июля, встретися с коллективом Первой лиги, "ВПК-Агро". На следующий день пройдёт поединок с "Чайкой" (Вторая лига). Наконец, на 18 число запланирована игра с ровенским "Вересом", о чём уже
Напомним, что по ходу нынешнего трансферного окна
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