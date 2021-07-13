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Десна объявила список спаррингов до старта сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

По одному из каждой украинской профессиональной лиги

Десна объявила список спаррингов до старта сезона

Фото: ФК Десна/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Черниговская "Десна" проведёт три контрольных игры накануне старта чемпионата Украины. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Команда Александра Рябоконя уже завтра, 14 июля, встретися с коллективом Первой лиги, "ВПК-Агро". На следующий день пройдёт поединок с "Чайкой" (Вторая лига). Наконец, на 18 число запланирована игра с ровенским "Вересом", о чём уже сообщалось ранее.

Напомним, что по ходу нынешнего трансферного окна "северян" уже покинули 11 футболистов, а пополнили команду только двое молодых исполнителей, которые вернулись в клуб из аренд.

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В статье: Десна (Чернигов) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ВПК-Агро (Шевченковка)
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
13.07.2021 в 18:54
Тоже команда полутруп,ни игроков ничего.
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