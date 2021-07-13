Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок УПЛ продлил контракты с тремя игроками
фото - ФК "Черноморец"
"Черноморец" продлил контракт с латералем Петром Долговым.
Также продолжено сотрудничество с голкипером Даниилом Варакутой и правым вингером Максимом Брагару.
Долгов в главной команде "Черноморца" с 2019 года, а Варакута и Брагару - с 2020-го.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сборная Украины проведет матч с Чехией 8 сентября в Пльзене
- ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Прогулка для Вернидуба, Григорчуку будет сложнее
- Официально: Верняева на 4 года дисквалифицировали за допинг
- Шкурин дебютным голом за Динамо спасает киевлян от поражения на сборах
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
AntinBandera (Leopolis)
13.07.2021 в 20:31
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...