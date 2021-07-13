Новичок УПЛ продлил контракты с тремя игроками

"Черноморец" продлил контракт с латералем Петром Долговым.

Также продолжено сотрудничество с голкипером Даниилом Варакутой и правым вингером Максимом Брагару.

Долгов в главной команде "Черноморца" с 2019 года, а Варакута и Брагару - с 2020-го.