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Новичок УПЛ продлил контракты с тремя игроками

Премьер-лига
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(1 голосов)
Новичок УПЛ продлил контракты с тремя игроками

фото - ФК "Черноморец"

Новина українською

"Черноморец" продлил контракт с латералем Петром Долговым.

Также продолжено сотрудничество с голкипером Даниилом Варакутой и правым вингером Максимом Брагару.

Долгов в главной команде "Черноморца" с 2019 года, а Варакута и Брагару - с 2020-го.

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В статье: Черноморец (Одесса) Максим Долгов Максим Брагару Даниил Варакута
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Комментарии (1)
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AntinBandera (Leopolis)
13.07.2021 в 20:31
Хто це все пише? Який "новачок"? Чорноморець не грав в УПЛ?
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