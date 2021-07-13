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Заря завершила сбор героической победой над седьмой командой Турции
Фото: ФК Зоря
Общей тренировкой с футбольным клубом "Аланьяспор" луганская "Заря" завершила сбор в Турции.
Уже на первых минутах "Заря" могла открыть счет. Шахаб пробивал с убойной позиции, но немного выше ворот, а через пол минуты момент возник уже у Виталия Вернидуба. Но обе ситуации не стали проблемой для голкипера турецкой команды. Затем игра успокоилась и проходила с меньшим количеством моментов.
"Аланьяспор" ответил неплохим ударом на 13-й минуте, Никита Шевченко перевел мяч на угловой. В целом же обе команды играли довольно грамотно и осторожно. Но на 35-й минуте после некоторой неуверенности в действиях «черно-белых» игроки соперника перехватили мяч, ворвались в штрафную, последовал пас и счет в матче открыл как раз "Аланьяспор". Первый тайм закончился победой соперника с минимальным счетом 1:0.
В перерыве замен в "Заре" не было. Неплохие моменты во втором тайме имели Сергей Булеца, Владислав Кочергин и Аллахьяр Сайядманеш, но мяч не шел в сетку ворот. Хотя при такой жаре, которая была в Турции, команды демонстрировали хорошую скорость и моменты создавали.
На 60-й минуте Виктор Скрипник сделал сразу 5 замен, бросил в бой свежие силы. И на 72-й минуте мы сравняли счет. Штрафной, Сергей Булеца подал в район 11-ти метров, а Виталий Вернидуб безупречно сыграл головой - 1:1.
Второй тайм "Заря" проводила значительно активнее соперника, то и дело создавала моменты. Особенно команда включилась после забитого мяча. Классно пробивал Рэймонд Овусу, был шанс у Виталия Вернидуба сделать дубль, однако оба удара были неточны.
И чашу весов таки склонились в нашу сторону за пол минуты до финального свистка. И победу подарил Артем Громов.
Воспользовавшись ошибкой соперника, он перехватил мяч и с рикошетом отправил его в ворота "Аланьяспора" - 2:1.
Победой луганская "Заря" завершает турецкий сбор. Забитые голы на счету Виталия Вернидуба и Артема Громова. Уже завтра «мужики» вернутся в Запорожье.
Контрольный поединок
Аланьяспор (Алания) - Заря (Луганск) 1:2
Голы: Ефеджан Караджа (34) - Виталий Вернидуб (72), Кристиан Фагундес (90)
Заря: 73. Никита Шевченко (К), 90. Аллахьяр Сайядманеш (28 Артем Громов, 60), 10. Сергей Булеца (19 Рэймонд Овусу, 75), 4. Ловро Цвек (23 Егор Назарина, 60) , 16 Денис Фаворов (5 Агрон Руфат, 60), 98. Максим Имереков, 22 Владислав Кабаев, 7. Владислав Кочергин, 9. Захедитабар Шахаб (21 Кристиан, 60), 15. Виталий Вернидуб, 17. Владислав Емец (6 Жунинью, 60).
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